Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Олег Тиньков продал бизнес в РФ после угроз — чем бизнесмен не угодил хозяину Кремля

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 12:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, как его заставили продать бизнес на родине
В России забирают бизнес за критику власти
В России забирают бизнес за критику власти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский банк "Тинькофф" был продан за бесценок из-за того, что основатель и владелец миноритарной доли в банке Олег Тиньков критиковал власть в Instagram.

Об этом пишет BBC.

Реклама

По словам бизнесмена, на следующий день после опубликования поста в Instagram (публикация 19 апреля) администрация президента РФ Владимира Путина вышла на связь с менеджментом банка "Тинькофф" и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.

Неделю назад 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы "Тинькофф" – у семьи Тинькова купила группа "Интеррос" Владимира Потанина. Сам Тиньков считает сделку "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой", которую устрол Кремль.

"Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров", – сказал банкир.

Реклама

Олег Тиньков не сообщил условия сделки но отметил, что своей доли он лишился за 3% от того, что считал истинной стоимостью. При этом он поблагодарил Владимира Путина за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли.

"Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки", – заявил бизнесмен.

Новая функция в Приват24

Украинский ПриватБанк начал процесс интеграции с платежной системой Payoneer через Приват24. Отмечается, что новая интеграция даст пользователям следующие возможности:

Реклама
  • регистрация и авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющегося аккаунта и просмотр истории дебетовых транзакций через Приват24;
  • вывод средств с Payoneer на карты и счета. Зачисление денег производится круглосуточно в режиме онлайн для физических лиц и с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
  • возможность открывать виртуальные карты в процессе вывода средств, а также мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;
  • отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Ранее мы рассказывали, как клиенты российского банка "Тинькофф" столкнулись с блокировкой счетов и миллионными списаниями, и писали, какие льготы предлагают украинские финучреждения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять