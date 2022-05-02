Олег Тиньков продал бизнес в РФ после угроз — чем бизнесмен не угодил хозяину Кремля

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, как его заставили продать бизнес на родине

В России забирают бизнес за критику власти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский банк "Тинькофф" был продан за бесценок из-за того, что основатель и владелец миноритарной доли в банке Олег Тиньков критиковал власть в Instagram.

Об этом пишет BBC.

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По словам бизнесмена, на следующий день после опубликования поста в Instagram (публикация 19 апреля) администрация президента РФ Владимира Путина вышла на связь с менеджментом банка "Тинькофф" и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.

Неделю назад 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы "Тинькофф" – у семьи Тинькова купила группа "Интеррос" Владимира Потанина. Сам Тиньков считает сделку "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой", которую устрол Кремль.

"Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров", – сказал банкир.

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Олег Тиньков не сообщил условия сделки но отметил, что своей доли он лишился за 3% от того, что считал истинной стоимостью. При этом он поблагодарил Владимира Путина за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли.

"Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки", – заявил бизнесмен.

Новая функция в Приват24

Украинский ПриватБанк начал процесс интеграции с платежной системой Payoneer через Приват24. Отмечается, что новая интеграция даст пользователям следующие возможности:

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регистрация и авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющегося аккаунта и просмотр истории дебетовых транзакций через Приват24;

вывод средств с Payoneer на карты и счета. Зачисление денег производится круглосуточно в режиме онлайн для физических лиц и с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;

возможность открывать виртуальные карты в процессе вывода средств, а также мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;

отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Ранее мы рассказывали, как клиенты российского банка "Тинькофф" столкнулись с блокировкой счетов и миллионными списаниями, и писали, какие льготы предлагают украинские финучреждения.