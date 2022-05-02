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Олег Тіньков продав бізнес у РФ після погроз — чим бізнесмен не догодив господарю Кремля

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 травня, 12:59
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Російський бізнесмен Олег Тіньков розповів, як його змусили продати бізнес на батьківщині
У Росії забирають бізнес за критику влади
У Росії забирають бізнес за критику влади / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський банк "Тінькофф" було продано за безцінь через те, що засновник і власник міноритарної частки в банку Олег Тіньков критикував владу в Instagram.

Про це пише BBC.

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За словами бізнесмена, наступного дня після опублікування поста в Instagram (публікація 19 квітня) адміністрація президента РФ Володимира Путіна вийшла на зв'язок з менеджментом банку "Тінькофф" і погрожувала націоналізувати банк, якщо Тіньков не розірве з ним зв'язку.

Тиждень тому 35% акцій TCS Group Holding – головної структури російської групи "Тінькофф" – у сім'ї Тінькова купила група "Інтеррос" Володимира Потаніна. Сам Тіньков вважає угоду "розпачливим розпродажем, розпродажем зі знижкою", яку влаштував Кремль

"Я не міг обговорювати ціну. Це стан заручника – ти береш те, що тобі пропонують, без переговорів", – сказав банкір.

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Олег Тіньков не повідомив умови угоди, але зазначив, що своєї частки він втратив за 3% від того, що вважав істинною вартістю. Водночас він подякував Володимиру Путіну за те, що той дозволив йому врятувати хоч якісь гроші від продажу його частки.

"Вони змусили мене продати її через мої заяви. Продав за копійки", – заявив бізнесмен.

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Український ПриватБанк почав процес інтеграції з платіжною системою Payoneer через Приват24. Зазначається, що нова інтеграція дасть користувачам такі можливості:

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  • можливість відкривати віртуальні картки у процесі виведення коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів за балансами у доларах та євро для прийому платежів за надані послуги;
  • відсутність комісій банків-кореспондентів зі SWIFT-платежу від Payoneer.

Раніше ми розповідали, як клієнти російського банку "Тінькофф" зіткнулися з блокуванням рахунків та мільйонними списаннями, і писали, які пільги пропонують українські фінустанови.

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