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О таком только мечтать? Сколько в среднем зарабатывают в Германии

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 16:28
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Рассказываем, какие минимальные и средние заработные платы получают люди с разными профессиями в Германии
Уровень минимальной заработной платы в Германии обновляется каждые полгода
Уровень минимальной заработной платы в Германии обновляется каждые полгода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2015 году в Германии приняли закон, согласно которому как граждане страны, так и переселенцы вправе получать заработные платы не меньше, чем зафиксировано этим законом. 1 января 2022 года "минималка" составляла 9,82 евро (314,98 грн) за отработанный час.

Какая зарплата в Германии считается хорошей? "Сегодня" расскажет, сколько люди зарабатывают в этой стране.

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В месяц можно заработать более 50 тыс. грн

Минимальная заработная плата в Германии меняется каждые полгода. По данным немецкой таможенной службы уже с 1 июля 2022 года в час работы люди должны получать минимум 10,45 евро (335,18 грн). В то же время закон о минимальной зарплате не распространяется на:

  • несовершеннолетних, не закончивших профессиональную учебу;
  • практикантов;
  • волонтеров;
  • безработных, не работавших до текущего места работы больше года (они не могут получать минимальную зарплату первые шесть месяцев на новой работе).

Как отмечают на платформе HousingAnywhere, с 40-часовой рабочей неделей в качестве штатного работника можно получить минимальную зарплату в 1 702 евро (54 591 грн) в месяц.

Однако все эти суммы указаны без учета уплаты налогов.

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Какие в Германии средние зарплаты по профессиям

Средняя зарплата в Германии в 2021 году составила 2 500 евро (80 187 грн) в месяц с учетом налогов.

А вот если посмотреть на статистику по профессиям, то без налогов средняя годовая зарплата выглядит так:

  • врачи в среднем зарабатывают 89 539 евро (2 871 952 грн) в год;
  • юристы – 68 642 евро (2 201 683 грн);
  • IT специалисты – 60 563 евро (1 942 550 грн);
  • маркетологи, PR специалисты – 60 174 евро (1 930 073 грн);
  • строители – 57 270 евро (1 836 928 грн);
  • дизайнеры – 48 574 евро (1 558 004 грн).

В общем зарплата в Германии зависит от профессии, опыта, образования, размера компании, региона, пола и возраста. Также следует помнить, что после уплаты налогов эти суммы заметно уменьшаются.

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Денежная помощь по безработице во время войны в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, которые получили статус безработного и назначаются центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению.

Размер помощи определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справок о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или воинская часть, где человек проходил службу.

Такую помощь выплачивают не реже 2 раз в месяц. Также возможен вариант 1 выплаты в месяц, если это согласен безработный.

Кто имеет право на получение статуса безработного и как подать заявку, читайте в материале.

Мы также писали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине.

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