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Про таке тільки мріяти? Скільки в середньому заробляють у Німеччині

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 16:28
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Розповідаємо, які мінімальні та середні заробітні плати отримують люди з різними професіями у Німеччині
Рівень мінімальної заробітної плати в Німеччині оновлюють кожні пів року
Рівень мінімальної заробітної плати в Німеччині оновлюють кожні пів року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2015 році в Німеччині прийняли закон, згідно з яким як громадяни країни, так і переселенці мають право отримувати заробітні плати не менші, ніж зафіксовано цим законом. 1 січня 2022 року "мінімалка" становила 9,82 євро (314,98 грн) за відпрацьовану годину.

Яка зарплата в Німеччині вважається хорошою? "Сьогодні" розкаже, скільки люди заробляють в цій країні.

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За місяць можна заробити понад 50 тис. грн

Мінімальна заробітна плата в Німеччині змінюється кожні пів року. За даними німецької митної служби вже з 1 липня 2022 року за годину роботи люди повинні отримувати мінімум 10,45 євро (335,18 грн). Водночас закон про мінімальну зарплату не поширюється на:

  • неповнолітніх, що не закінчили професійне навчання;
  • практикантів;
  • волонтерів;
  • безробітних, які не працювали до поточного місця роботи більше року (вони не можуть отримувати мінімальну зарплату перші шість місяців на новій роботі).

Як зазначають на платформі HousingAnywhere, з 40-годинним робочим тижнем як штатний працівник можна отримати мінімальну зарплату в 1 702 євро (54 591 грн) на місяць.

Проте всі ці суми вказані без урахування сплати податків.

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Які у Німеччині середні зарплати за професіями

Середня зарплата у Німеччині у 2021 році становила 2 500 євро (80 187 грн) на місяць з урахуванням податків.

А от якщо поглянути на статистику за професіями, то без податків середня річна зарплата виглядає так:

  • лікарі в середньому заробляють 89 539 євро (2 871 952 грн) на рік;
  • юристи – 68 642 євро (2 201 683 грн);
  • IT спеціалісти – 60 563 євро (1 942 550 грн);
  • маркетологи, PR спеціалісти – 60 174 євро (1 930 073 грн);
  • будівельники – 57 270 євро (1 836 928 грн);
  • дизайнери – 48 574 євро (1 558 004 грн).

Загалом зарплата у Німеччині залежить від професії, досвіду, освіти, розміру компанії, регіону, статі та віку. Також варто пам'ятати, що після сплати податків ці суми помітно зменшуються.

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Грошова допомога по безробіттю під час війни в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу.

Таку допомогу виплачують не рідше, ніж 2 рази на місяць. Також можливий варіант 1 виплати на місяць, якщо на це згоден безробітній.

Хто має право на отримання статусу безробітного, та як подати заявку, читайте в матеріалі.

Ми також писали, що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану, і які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни в Україні.

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