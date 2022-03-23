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В Україні змінилися умови праці під час війни – що нового для робітників

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23 березня, 15:22
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Розповідаємо, як зміняться умови праці для українців після введення закону про лібералізацію трудових відносин
В Україні нові умови відносин між працівниками та роботтодавцями
В Україні нові умови відносин між працівниками та роботтодавцями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

23 березня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Правила у цьому документі повинні створити такі умови, щоб залучити якомога більше працівників до роботи та усунути кадровий дефіцит під час війни.

Сайт "Сьогодні" розповість, що тепер змінилося для роботодавців та працівників.

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Нові умови трудових договорів

Відтепер роботодавці можуть укладати з працівниками термінові трудові договори. Вони можуть тривати як протягом всього періоду воєнного стану, так і на час заміщення іншого працівника.

У законі є також пункт про зупинення трудового договору. Це означає, що людина тимчасово припиняє виконувати свої обов'язки. Але договір загалом не розривається, і поновити роботу можна буде з часом.

Також людину можуть перевести на іншу роботу без її згоди. Ця робота може бути інакшою, ніж закріплено в трудовому договорі. Згода людини питається хіба в умовах, коли її хочуть перевезти до зони бойових дій.

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Працівника можуть звільнити в період його тимчасової непрацездатності або відпустки (крім декретної та з догляду за дитиною).

Водночас робітник має право розірвати трудовий договір, не попереджуючи роботодавця про це за 2 тижні. Таке можна зробити, якщо людина має обставини, пов'язані з бойовими діями.

Закон також дозволяє збільшити тривалість робочого часу на період воєнного стану до 60 годин на тиждень. Якщо ви працювали за скороченою тривалістю робочого часу, то вам її можуть підняти до 50 годин на тиждень.

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Через бойові дії може бути і затримка зарплат. Згідно з документом відновлення виплат можна почати з моменту відновлення роботи підприємства. Крім того, якщо роботодавець зможе довести, що невчасно виплачував зарплату через бойові дії, то його можуть звільнити від відповідальності.

Також законом дозволено відмовляти працівникам у відпустках (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами й відпустки з догляду за дитиною). Але і працівник може просити у свого роботодавця надавати необмежену відпустку без збереження зарплати.

Які професії будуть затребуваними в Україні після війни

"Сьогодні" вже писали, що зараз більшість прогнозів щодо повоєнного розвитку України базуються на припущенні, що в нашій країні буде великий попит на робочі спеціальності – потрібно буде відновлювати зруйновану інфраструктуру.

Тим часом частина експертів не виключає, що США та ЄС можуть піти на радикальніші кроки для підтримки нашої економіки і, наприклад, перенести в Україну виробництва, які були закриті у РФ. Тоді зросте попит на налагоджувачів обладнання, інженерів та інших виробників.

У яких сферах очікують робочий бум після війни, читайте у цьому матеріалі.

Читайте також, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни, і на скільки змінилися ціни на продукти протягом березня.

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