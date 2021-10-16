Новый скандал со страхованием? ПриватБанк выплатил 149 грн украинцу с переломом позвоночника

Сумма покрытия, по договору страхования, должна была составить 50 тыс. грн

Мужчина находился три месяца на больничном с переломом / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще один украинцец пожаловался на услугу "Защита на каждый день" от государственного ПриватБанка.

Об этом он написал на сайте Минфина.

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"Был застрахован в ПриватБанке защита на каждый день. Сумма покрытия 50 тыс. грн. Получил травму компрессионный перелом позвоночника, множественные ушибы, отек костного мозга и другое", – рассказал клиент.

Мужчина находился три месяца на больничном. И, соответсвенно, обратился в банк, чтобы получить страховой платеж. Заявление рассмотрели и выплатили 149 грн 25 коп.

"Огромное спасибо за помощь, чтобы я без вас делал. Начинают отмазки это не мы страхуем. А звонки с уговорами по страхованию и обещанию золотых гор почему-то совершают операторы ПриватБанка. Не рекомендую страхование в ПриватБанке и вообще ПриватБанк в целом", - пишет возмущенный клиент.

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В банке уже отреагировали на инцидент, объяснили, что решение о страховых выплатах принимает не ПриватБанк, а страховая компания.

"ПриватБанк не является страховым агентом. Со стороны банка только предоставляется сервис, с помощью которого можно заключить договор и удобно производить оплату на страховку. В свою очередь, решение о выплате компенсации принимает именно страховая компания", – говорится в сообщении.

Кроме того, в банке заявили, что клиент для полной выплаты не предоставил все документы, а решение принимали лишь по тому, что предоставил украинец.

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"Соответственно страховая компания осуществила выплату срока лечения. Наши партнеры готовы пересмотреть решение о выплате, если вы предоставите документы в полном объеме, а именно нужно приложить справку по перелома позвонка", – ответили в банке.

/ Фото: скриншот

ПриватБанк стал одним из самых популярных в Украине и недавно занял первое место по прибыльности, в период с января по август 2021 года.

Банк также имеет мобильное приложение Приват24, через которое можно удобно оплатить коммунальные услуги, как это сделать – в материале.