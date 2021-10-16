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Новий скандал зі страхуванням? ПриватБанк виплатив 149 грн українцеві з переломом хребта

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 жовтня, 08:10
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Сума покриття, за договором страхування, повинна була скласти 50 тис. грн
Чоловік перебував три місяці на лікарняному з переломом
Чоловік перебував три місяці на лікарняному з переломом / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще один украінцец поскаржився на послугу "Захист на кожен день" від державного ПриватБанку.

Про це він написав на сайті Мінфіну.

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"Був застрахований в ПриватБанку захист на кожен день. Сума покриття 50 тис. грн. Отримав травму компресійний перелом хребта, множинні забої, набряк кісткового мозку і інше", – розповів клієнт.

Чоловік перебував три місяці на лікарняному. І, відповідно, звернувся в банк, щоб отримати страховий платіж. Заяву розглянули і виплатили 149 грн 25 коп.

"Величезне спасибі за допомогу, щоб я без вас робив. Починаються відмазки це не ми страхуємо. А дзвінки з умовляннями зі страхування і обіцянками золотих гір чомусь роблять оператори ПриватБанку. Не рекомендую страхування в ПриватБанку і взагалі ПриватБанк в цілому", – пише обурений клієнт.

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У банку вже відреагували на інцидент, пояснили, що рішення про страхові виплати приймає не ПриватБанк, а страхова компанія.

"ПриватБанк не є страховим агентом. З боку банку тільки надається сервіс, за допомогою якого можна укласти договір і зручно проводити оплату на страховку. У свою чергу, рішення про виплату компенсації приймає саме страхова компанія", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в банку заявили, що клієнт для повної виплати не надав всі документи, а рішення приймали лише по тому, що надав українець.

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"Відповідно страхова компанія здійснила виплату терміну лікування. Наші партнери готові переглянути рішення про виплату, якщо ви надасте документи в повному обсязі, а саме потрібно додати довідку по перелому хребця", – відповіли в банку.

/ Фото: скріншот

ПриватБанк став одним з найпопулярніших в Україні і нещодавно зайняв перше місце по прибутковості , В період з січня по серпень 2021 року.

Банк також має мобільний додаток Приват24, через який можна зручно оплатити комунальні послуги, як це зробити – в матеріалі.

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