ПриватБанк отказал в страховке вдове с больным ребенком. Что говорят в банке

Ребенок еще летом сломал ногу, однако представители банка уже дважды отказывали в страховке по договору

В банке заявили, что решение о выплате средств принимает страховая компания / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка государственного ПриватБанка не смогла получить страховые выплаты по услуге страхования "Защита на каждый день", которые ей должен выплатить банк.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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"В июле 2021 года происходит страховое событие, дочь ломает ножку. Сообщаем о наступлении случая сразу на следующий день. Лечимся, ходим на костылях. В августе, после завершения лечения, предоставляю весь пакет документов. Специалист в отделении все фотографирует и говорит ждать. Так проходит август, сентябрь... тишина. В начале октября звоню, и здесь узнаю, что мне отказано, так как травму ребенок получил во время тренировки", – написала женщина.

Женщина возмущается, ведь ребенок не занимался профессиональным спортом. И доктор указал, что травма получена "во время активного отдыха, игры в футбол".

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"Указываю специалисту на абсурдность отказа, мой ребенок не может заниматься спортом, так как еще в маленьком возрасте перенес сложную операцию по установлению внутри сердечного импланта. Специалист еще раз пробует отправлять документы, отказ – нарушены сроки подачи", – говорится в сообщении.

Автор пишет, что она вдова, которая сама воспитывает дочь – у ребенка от рождения определенные кардиологические проблемы. Для семьи деньги за страхование не были бы лишними.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

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В комментариях под отзывом работники банка отреагировали на возмущение клиентки и объяснили, что не они принимают решения.

"Решение о выплате средств принимает страховая компания на основе заключенного договора страхования. Чтобы проверить информацию и разобраться в ситуации подробнее, мы обратились в личном сообщении", – написали они.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк стал одним из самых популярных в Украине и недавно занял первое место по прибыльности, в период с января по август 2021 года.

Банк также имеет мобильное приложение Приват24, через которое можно удобно оплатить коммунальные услуги, как это сделать – в материале.