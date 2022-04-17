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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Новые правила для депозитов и обмен гривен для беженцев в ЕС – главные финансовые новости за неделю

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 апреля, 18:11
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Рассказываем главные новости из сферы финансов за прошедшую неделю, которые вы могли пропустить
Что случилось в мире экономике за неделю
Что случилось в мире экономике за неделю / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока страны Европы постепенно отказываются от российского газа, украинская комания Нафтогаз решила не покупать газ у стран ЕС. Тем временем Россия не смогла договорится о продаже своей нефти Индии, а в Украине банкам разрешили делать отсрочки украицам по долгам. Рассказываем о главном за неделю.

Понедельник. Нафтогаз планирует полностью отказаться от газа из ЕС

Комапния "Нафтогаз" занимается вопросом отказа от закупок природного газа у Европейского Союза. Как объяснил советник главы компании Алексей Рябчин, решение приняли в целях серьезной экономии.

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"На будущее мы должны планировать более жесткие меры по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского Союза, введя жесткие меры экономии", — сказал Рябчин.

Вторник. Крупнейшая корпорации Индии отказалась покупать нефть у РФ

Россия, которая после жестких сакнций со стороны США и ЕС искала новых покупателей на свою нефть на азиатском рынке, потеряла там самого крупного возможного партнера. Так, российскую нефть Urals и другие сорта нефти из отказался покупать индийская корпорация Indian Oil.

Нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключили накануне торгов 12 апреля.

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Среда. Украинцам в ЕС разрешили менять гривни на евро

Украинцы, которые бежали в Евросоюз от войны, смогут обменивать гривни на евро по официальному курсу. Рекомендация Совета ЕС о конвертации банкнот гривни в валюту государств-членов была поддержана Комитетом постоянных представителей.

Так, беженцы из Украины смогут обменивать пообменивать до 10 тысяч гривень (примерно 310 евро) на человека.

Менять валюту можно будет бесплатно О и по официальному обменному курсу НБУ. Обменивать гривни на евро можно будет в течение минимум 3 месяцев.

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Четверг. Кредитные каникулы и отсрочки для украинцев

НБУ предложил украинским банкам вводить кредитные каникулы или реструктуризировать задолженности для клиентов на время войны.

Открытое письмо к финансовым учреждениям Украины подписал замглавы НБУ Ярослав Матузка. Он отметил, что финансовое состояние многих потребителей ухудшилось – многие украинцы потеряли работу во время войны. Следовательно, банки, небанковские учреждения и коллекторские компании должны пойти на уступки.

Речь идет о том, чтобы граждане имели возможность временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда будут иметь деньги. Банки и другие учреждения должны соблюдать и определенные правила обслуживания клиентов.

Пятница. В Украине изменили правила для депозитов

Если вы внесли вклад в любом из платежеспособных банков на территории Украины, то он будет возвращен со 100-процентной гарантией во время военного времени.

Но если вы приносили в банк иностранню валюту, то вернут вам уже гривни по актуальному курсу Нацбанка, но только в том случае, если банк закрывается.

Эти изменения будут работать до отмены военного положения в Украине, а после – гарантированная сумма по вкладам будет составлять 600 тыс. грн.

Ранее мы также писали, кто и почему в Украине получает пенсию неофициально, и рассказывали, что Австралия ввела новые санкции против РФ.

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