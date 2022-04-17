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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Нові правила для депозитів та обмін гривень для біженців у ЄС – головні фінансові новини за тиждень

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 18:11
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Розповідаємо головні новини зі сфери фінансів за минулий тиждень, які ви могли пропустити
Що трапилося у світі економіці за тиждень
Що трапилося у світі економіці за тиждень / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Поки країни Європи поступово відмовляються від російського газу, українська компанія Нафтогаз вирішила не купувати газ у країн ЄС. Тим часом Росія не змогла домовитися про продаж своєї нафти Індії, а в Україні банкам дозволили робити відстрочки українцям за боргами. Розповідаємо про головне за тиждень.

Понеділок. Нафтогаз планує повністю відмовитись від газу з ЄС

Компанія Нафтогаз займається питанням відмови від закупівель природного газу у Європейського Союзу. Як пояснив радник голови компанії Олексій Рябчин, рішення ухвалили з метою серйозної економії.

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"На майбутнє ми повинні планувати жорсткіші заходи щодо економії і виходити на відмову від закупівель газу навіть у Європейського Союзу, запровадивши жорсткі заходи економії", – сказав Рябчин.

Вівторок. Найбільша корпорація Індії відмовилася купувати нафту у РФ

Росія, яка після жорстких сакнцій з боку США та ЄС шукала нових покупців на свою нафту на азіатському ринку, втратила там найбільшого можливого партнера. Так, російську нафту Urals та інші сорти нафти відмовилися купувати індійська корпорація Indian Oil.

Нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключили напередодні торгів 12 квітня.

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Середа. Українцям у ЄС дозволили міняти гривні на євро

Українці, які втекли до Євросоюзу від війни, зможуть обмінювати гривні на євро за офіційним курсом. Рекомендацію Ради ЄС щодо конвертації банкнот гривні у валюту держав-членів було підтримано Комітетом постійних представників.

Так, біженці з України зможуть обмінювати пообмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на особу.

Міняти валюту можна буде безкоштовно Про та за офіційним обмінним курсом НБУ. Обмінювати гривні на євро можна буде протягом щонайменше 3 місяців.

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Четвер. Кредитні канікули та відстрочки для українців

НБУ запропонував українським банкам запроваджувати кредитні канікули або реструктурувати заборгованості для клієнтів на час війни.

Відкритий лист до фінансових установ України підписав заступник голови НБУ Ярослав Матузка. Він зазначив, що фінансове становище багатьох споживачів погіршилося – багато українців втратили роботу під час війни. Отже, банки, небанківські установи та колекторські компанії мають піти на поступки.

Йдеться про те, щоб громадяни мали змогу тимчасово не обслуговувати кредити та повернути їх тоді, коли матимуть гроші. Банки та інші установи повинні дотримуватись і певних правил обслуговування клієнтів.

П'ятниця. В Україні змінили правила для депозитів

Якщо ви зробили внесок у будь-який із платоспроможних банків на території України, то він буде повернутий зі 100-відсотковою гарантією під час воєнного часу.

Але якщо ви приносили в банк іноземну валюту, то повернуть вам гривні за актуальним курсом Нацбанку, але тільки в тому випадку, якщо банк закривається.

Ці зміни працюватимуть до скасування військового стану в Україні, а після гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. грн .

Раніше ми також писали, хто та чому в Україні отримує пенсію неофіційно, і розповідали, що Австралія ввела нові санкції проти РФ.

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