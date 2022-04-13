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Обмен гривни на евро: в ЕС решили проблему украинцев

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 19:08
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Совет ЕС одобрил важное решение для украинских беженцев в Европе
В Евросоюхзе решили финансовый вопрос украинских беженцев
В Евросоюхзе решили финансовый вопрос украинских беженцев / Фото: УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и уехали в страны ЕС, смогут обменивать гривни на евро по официальному курсу. Рекомендация Совета ЕС о конвертации банкнот гривни в валюту государств-членов была поддержана Комитетом постоянных представителей.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европейского Союза.

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Сообщается, что переселенцы из Украины получат возможность обменивать до 10 тысяч гривень (примерно 310 евро) на человека. Обмен будет бесплатным и по официальному обменному курсу НБУ. Обменивать гривни на евро можно будет в течение минимум 3 месяцев.

При этом отмечается, что теперь рекомендация должна быть официально принята Советом в письменной форме. Это может произойти 19 апреля.

"Рекомендации не являются юридически обязательными актами. Поэтому фактическое внедрение и установление схем должны решать страны-члены в соответствии с их национальной ситуацией. Ряд стран ЕС уже ввели национальные договоренности с этой целью", – сказано в сообщении.

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Сервисы по поиску жилья за границей

Спросить по поводу проживания можно на сайте Host4Ukraine. Схема довольно простая: украинцу нужно зарегистрироваться и описать, какое жилье ему подходит и где. Если у владельца жилья есть возможность приютить человека, он напишет ему и обо всем договорится. В большинстве своем ищут убежище в странах Европы, но есть заявки и в США.

Одними из первых заявили о готовности помочь Украине создатели сервиса Airbnb. На этой платформе беженцы могли найти бесплатное жилье в разных уголках мира. В начале марта объявили о намерении приютить 100 тысяч украинцев в США, с чем помогает сервис. Удалось найти дома для более 1200 украинцев в Европе, еще 28,6 тыс. человек подали заявки.

Ранее мы рассказывали, как долго беженцы из Украины смогут жить в Европе, и писали, как обменять наличную гривню в Польше.

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