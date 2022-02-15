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Некоторых предпринимателей освободили от налогов на пять лет – кто попал в список

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 10:33
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Рассказываем, какие фермеры могут освободить дополнительные средства для развития своего производства
Каких фермеров освободили от налогов
Каких фермеров освободили от налогов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине до 1 января 2027 года часть сельскохозяйственных товаропроизводителей освобождается от налогообложение доходов.

Об этом сообщает издание ligazakon.

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Отмечается, что высвободившиеся средства можно использовать исключительно на развитие предприятия, а в перечень исключений вошли фермеры, которые занимаются следующими видами деятельности:

  • разведение и выращивание домашней птицы, за исключением кур, получение яиц кур и деятельности инкубаторных станций по выращиванию кур;
  • разведение и выращивание перепелов и страусов;
  • производство мяса домашней птицы, кроме производства курятины, вытапливания жира кур, убоя, обработки и фасовки мяса кур, а также осуществления деятельности по реализации собственно произведенной выращенной такой продукции (за исключением мяса кур).

Денежные средства, которые удалось сохранить, фермеры могут пустить на переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства или внедрение новейших технологий.

За тем, чтобы средства не использовались для других целей будет следить ГНС, а Минагро будет контролировать выполнение других мер мониторинга использования таких средств.

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Кому разрешили не платить за землю?

Некоторые владельцы земельных участков могут не платить за свои наделы, например те, кто использует землю исключительно для собственных нужд.

Также исключения сделали для:

  • людей, продающих продукцию из своего пая и уплачивающих все налоги на доходы;
  • владельцев дач и придомовых участков площадью до 50 соток;
  • владельцев паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;
  • владельцев участков, полученных по приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

"Сегодня" раньше писали, как украинца пытались заставить платить налог за чужую землю и рассказывали все про новые налоги в 2022 году.

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