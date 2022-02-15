Некоторых предпринимателей освободили от налогов на пять лет – кто попал в список

Рассказываем, какие фермеры могут освободить дополнительные средства для развития своего производства

Каких фермеров освободили от налогов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине до 1 января 2027 года часть сельскохозяйственных товаропроизводителей освобождается от налогообложение доходов.

Об этом сообщает издание ligazakon.

Реклама

Отмечается, что высвободившиеся средства можно использовать исключительно на развитие предприятия, а в перечень исключений вошли фермеры, которые занимаются следующими видами деятельности:

разведение и выращивание домашней птицы, за исключением кур, получение яиц кур и деятельности инкубаторных станций по выращиванию кур;

разведение и выращивание перепелов и страусов;

производство мяса домашней птицы, кроме производства курятины, вытапливания жира кур, убоя, обработки и фасовки мяса кур, а также осуществления деятельности по реализации собственно произведенной выращенной такой продукции (за исключением мяса кур).

Денежные средства, которые удалось сохранить, фермеры могут пустить на переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства или внедрение новейших технологий.

За тем, чтобы средства не использовались для других целей будет следить ГНС, а Минагро будет контролировать выполнение других мер мониторинга использования таких средств.

Реклама

Кому разрешили не платить за землю?

Некоторые владельцы земельных участков могут не платить за свои наделы, например те, кто использует землю исключительно для собственных нужд.

Также исключения сделали для:

людей, продающих продукцию из своего пая и уплачивающих все налоги на доходы;

владельцев дач и придомовых участков площадью до 50 соток;

владельцев паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;

владельцев участков, полученных по приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

"Сегодня" раньше писали, как украинца пытались заставить платить налог за чужую землю и рассказывали все про новые налоги в 2022 году.