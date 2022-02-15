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С украинских производителей хотят "содрать" еще один налог – кто пострадает

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 07:12
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Рассказываем, как решение Европарламента может навредить украинским экспортерам самых разных товаров
Что может случится с украинскими производителями
Что может случится с украинскими производителями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С украинских производителей под лозунгом заботы об окружающей среде захотели взять больше денег в Европарламенте. Отечественный бизнес называет это торговой войной, и проиграть в ней может вся страна

О том, могут ли украинские товары уступить место на полках европейских магазинов конкурентам, рассказали в сюжете канала "Украина 24".

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Например в Брюссельском магазине в отделе сладостей – украинский импорт, а на другой полке, на топовой позиции, на уровне глаз, родные банки с консервацией.

Однако все эти крупы, сахар, сладости могут исчезнуть с полок иностранных магазинов, поскольку большего налога с импортных продуктов потребовали в Европарламенте. Все из-за углеродного следа, которые те оставляют, пока их производят и довозят в страны западной Европы.

"Это сотни миллионов евро, которые дополнительным бременем лягут на плечи наших производителей", – говорит народный депутат Сергей Магера.

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По словам президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, по украинской металлургии в частности это ударит гораздо больше, чем в других странах.

"Украина – это единственная страна, где экспорт в производстве металлопродукции составляет такую огромную цифру как 80%", – объясняет эксперт.

Первыми заплатят производители цемента, химудобрений, металлурги и энергетики. Однако список "грязных" изделий в парламенте ЕС планируется расширить. Вот, например, посчитали, что мед оставляет такой же углеродный след, как и сталь.

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Если закон примут, наши производители должны покупать специальные сертификаты. И сколько придется платить, что производителям цемента или зефира – никто не знает. Цена будет зависеть от колебаний на спецбирже, где будут устанавливать стоимость на тонну выбросов углерода и менять ее будут каждый день.

"Речь не об экологии и даже не о климатических изменениях. Фактически речь идет об экономике. К сожалению, Европейский Союз использует этот повод для того, чтобы ввести дополнительные ограничения на всю продукцию, поставляемую в Евросоюз", – говорит Каленков.

Может обернуться катастрофой

О налогах на углеродные выбросы в Евросоюзе – говорили годами. В прошлом году в Правительстве даже создали спецкомиссию, чтобы отстаивать отечественных производителей-экспортеров. Однако до сих пор, результатов никаких, бизнес уверен, что торговую войну Украина проиграет.

Если наши чиновники не договорятся с европейскими, это обернется катастрофой. И уже с лета начнут исчезать с их рынков химудобрения и изделия из стали, дальше повезут меньше кондитерки, круп, сахара.

Ущерб будет колоссальным, так как валюта в бюджет просто больше не придет. И уже такие последствия в своих карманах ощутит каждый из нас, отмечают эксперты.

"Сегодня" также писали, что Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией и рассказывали, что Европа признала газ и атом почти зелеными технологиями.

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