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Украинца заставляют платить за чужую землю – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 13:08
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Рассказываем, что делать, если Налоговая служба требует у вас уплатить налог за чужой земельный участок и почему так происходит
Что делать, если у вас требуют налог с чужой земли
Что делать, если у вас требуют налог с чужой земли / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинец получил письмо от Налоговой службы с требованием оплатить земельный налог за участок, которого у него на самом деле нет.

Об этом мужчина написал комментарий под видео на YouTube-канале "Дія".

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По словам пользователя, после получения письма он начал искать информацию и в личном кабинете на сайте Налоговой обнаружил, что на него записан земельный участок из другой области.

"У меня нет никакой земли ни в одной области Украины, а Налоговая считает по другому и требует оплатить земельный налог. Оградите жителей Украины от таких мошенников на госуровне", – пишет мужчина.

Мы спросили у адвоката Александра Зиновьева о том, как такое могло получится. По словам эксперта, с большой долей вероятности – это ошибка, например, у кого то совпали фамилия и инициалы. Просто так никто не подарит земельный участок, уверяет юрист.

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Александр Зиновьев отмечает, что для того, чтобы земельный участок считался вашим, информация об этом должна быть в реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Адвокат рекомендует взять выписку из этого реестра, показать Налоговой и попытаться объяснить все в телефонном режиме.

Если в службе без проблем признают свою ошибку, то нужно попросить соответствующее письменное подтверждение об отсутствии налоговой задолженности.

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Однако если решить проблему "малой кровью" не получится – не стоит паниковать, можно начать процедуру оспаривания налоговой задолженности. По словам эксперта, достаточно будет административного оспаривания, без суда.

Налог на земельный участок

С 1 января 2022 года украинцев обложили налогом на земельные участки, в связи с изменениями в Налоговом кодексе.

Однако некоторые могут не платить за свою землю, в списке исключений:

  • собственники участков, использующие их для собственных нужд;
  • люди, которые продают продукцию со своей земли и платят налоги на доход;
  • владельцы дач и придомовых участков до 50 соток;
  • собственники земельных паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;
  • владельцы участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

"Сегодня" также писали, что ждет украинцев после введения так называемого "налога на сахар" и рассказывали, о новых налогах в 2022 году.

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