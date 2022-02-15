Деяких підприємців звільнили від податків на п'ять років – хто потрапив до списку

Розповідаємо, які фермери можуть вивільнити додаткові кошти на розвиток свого виробництва

Яких фермерів звільнили з податків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні до 1 січня 2027 року частина сільськогосподарських товаровиробників звільняється від оподаткування прибутків.

Про це повідомляє видання ligazakon.

Реклама

Зазначається, що вивільнені кошти можна буде використати виключно на розвиток підприємства, а до переліку винятків увійшли фермери, які займаються такими видами діяльності:

розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням курей, одержання яєць курей та діяльності інкубаторних станцій із вирощування курей;

розведення та вирощування перепелів і страусів;

виробництво м’яса свійської птиці, окрім виробництва курятини, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей, а також здійснення діяльність з реалізації власно виробленої вирощеної такої продукції (за виключенням м’яса курей).

Кошти, які вдалося зберегти, фермери можуть пустити на переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва чи впровадження новітніх технологій.

За тим, щоб кошти не використовувались для інших цілей слідкуватиме ДПС, а Мінагро контролюватиме виконання інших заходів моніторингу щодо використання таких коштів.

Реклама

Кому дозволили не платити за землю?

Деякі власники земельних участків можуть не платити за свої наділи, наприклад ті, хто використовує землю виключно для власних потреб.

Також виключення зробили для:

людей, які продають продукцію зі свого паю і сплачують усі податки на доходи;

власників дач та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;

власників паїв, які розташовані в межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;

власників ділянок, отриманих через приватизацію в кооперативах у зоні відчуження.

"Сьогодні" раніше писали, як українця намагалися змусити платити податок за чужу землю і розповідали все про нові податки у 2022 році.