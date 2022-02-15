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Деяких підприємців звільнили від податків на п'ять років – хто потрапив до списку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 10:33
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Розповідаємо, які фермери можуть вивільнити додаткові кошти на розвиток свого виробництва
Яких фермерів звільнили з податків
Яких фермерів звільнили з податків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні до 1 січня 2027 року частина сільськогосподарських товаровиробників звільняється від оподаткування прибутків.

Про це повідомляє видання ligazakon.

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Зазначається, що вивільнені кошти можна буде використати виключно на розвиток підприємства, а до переліку винятків увійшли фермери, які займаються такими видами діяльності:

  • розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням курей, одержання яєць курей та діяльності інкубаторних станцій із вирощування курей;
  • розведення та вирощування перепелів і страусів;
  • виробництво м’яса свійської птиці, окрім виробництва курятини, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей, а також здійснення діяльність з реалізації власно виробленої вирощеної такої продукції (за виключенням м’яса курей).

Кошти, які вдалося зберегти, фермери можуть пустити на переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва чи впровадження новітніх технологій.

За тим, щоб кошти не використовувались для інших цілей слідкуватиме ДПС, а Мінагро контролюватиме виконання інших заходів моніторингу щодо використання таких коштів.

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Кому дозволили не платити за землю?

Деякі власники земельних участків можуть не платити за свої наділи, наприклад ті, хто використовує землю виключно для власних потреб.

Також виключення зробили для:

  • людей, які продають продукцію зі свого паю і сплачують усі податки на доходи;
  • власників дач та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;
  • власників паїв, які розташовані в межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;
  • власників ділянок, отриманих через приватизацію в кооперативах у зоні відчуження.

"Сьогодні" раніше писали, як українця намагалися змусити платити податок за чужу землю і розповідали все про нові податки у 2022 році.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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