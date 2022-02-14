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Нефть подорожала до семилетнего максимума: что будет с ценами дальше

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 17:04
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Судя по всему, стоимость нефти нацелена побить рекорд сентября 2014 года
Нефть рекордно растет в цене
Нефть рекордно растет в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть достигли рекорда за семь лет. 14 февраля стоимость Brent достигла более 96 дол. за баррель.

Об этом свидетельствуют данные на бирже Yahoo. Finance.

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Торги 14 февраля открылись на уровне 95,31 дол. за баррель, а их максимум был на уровне 96,09 дол. По состоянию на 16:00 по киевскому времени нефть стоила 93,82 дол.

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Yahoo.Finance

Нефть по 100 долларов?

В комментарии "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Поздний отметил, что опасность высоких цен на нефть существует. Среди причин:

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  • снижение мировых запасов нефти;
  • обострение ситуации вокруг заболеваемости омикроном;
  • холод в США, стимулирующий спрос;
  • высокая цена на газ, заставляющая предприятия переходить на нефтепродукты.

На этом фоне дорожает вся продукция, производимая из нефти, а это, в свою очередь, приводит к росту уровня инфляции и, как следствие, снижению уровня жизни.

"Кроме того, МЭА утверждает, что ОПЕК+, которая регулирует цены на нефть, также не спешит добавлять баррели в рынок, опасаясь снижения спроса. Более того, картель не обеспечил рост добычи в соответствии с установленными квотами", – рассказал "Сегодня" Владимир Поздний.

Ведь на рынок было поставлено на 300 млн барр. меньше, чем ожидалось в 2021 году. Эксперт убежден, что если тенденция продолжится, то цены могут пойти вверх. Так что скорого окончания энергокризиса ожидать не стоит.

Экскурс в историю цен

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды, начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

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Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г., по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 дол. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. 2016-го этот показатель вообще упал ниже 28 дол. за баррель.

26 января 2022 года цена на нефть марки Brent достигла более 90 долларов за баррель.

4 февраля 2022 года мы видим снова обновление рекорда — более 93 дол. за баррель. 7 февраля стоимость нефти впервые с 1 октября 2014 едва не дошла до отметки 94 дол. за баррель.

И уже 14 февраля стоимость ископаемого достигла более 96 дол. за баррель.

Ранее мы писали, что из-за резкого увеличения цен на нефть аналитики уже переписывают свои прогнозы из 100 дол. за баррель до 150 дол.

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