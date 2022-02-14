Нефть подорожала до семилетнего максимума: что будет с ценами дальше

Судя по всему, стоимость нефти нацелена побить рекорд сентября 2014 года

Нефть рекордно растет в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть достигли рекорда за семь лет. 14 февраля стоимость Brent достигла более 96 дол. за баррель.

Об этом свидетельствуют данные на бирже Yahoo. Finance.

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Торги 14 февраля открылись на уровне 95,31 дол. за баррель, а их максимум был на уровне 96,09 дол. По состоянию на 16:00 по киевскому времени нефть стоила 93,82 дол.

Динамика цен на нефть / Фото: Yahoo.Finance

Нефть по 100 долларов?

В комментарии "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Поздний отметил, что опасность высоких цен на нефть существует. Среди причин:

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снижение мировых запасов нефти;

обострение ситуации вокруг заболеваемости омикроном;

холод в США, стимулирующий спрос;

высокая цена на газ, заставляющая предприятия переходить на нефтепродукты.

На этом фоне дорожает вся продукция, производимая из нефти, а это, в свою очередь, приводит к росту уровня инфляции и, как следствие, снижению уровня жизни.

"Кроме того, МЭА утверждает, что ОПЕК+, которая регулирует цены на нефть, также не спешит добавлять баррели в рынок, опасаясь снижения спроса. Более того, картель не обеспечил рост добычи в соответствии с установленными квотами", – рассказал "Сегодня" Владимир Поздний.

Ведь на рынок было поставлено на 300 млн барр. меньше, чем ожидалось в 2021 году. Эксперт убежден, что если тенденция продолжится, то цены могут пойти вверх. Так что скорого окончания энергокризиса ожидать не стоит.

Экскурс в историю цен

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды, начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

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Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г., по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 дол. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. 2016-го этот показатель вообще упал ниже 28 дол. за баррель.

26 января 2022 года цена на нефть марки Brent достигла более 90 долларов за баррель.

4 февраля 2022 года мы видим снова обновление рекорда — более 93 дол. за баррель. 7 февраля стоимость нефти впервые с 1 октября 2014 едва не дошла до отметки 94 дол. за баррель.

И уже 14 февраля стоимость ископаемого достигла более 96 дол. за баррель.

Ранее мы писали, что из-за резкого увеличения цен на нефть аналитики уже переписывают свои прогнозы из 100 дол. за баррель до 150 дол.

Мы также рассказывали, что Украина получит от Германии 150 млн евро финансовой помощи.