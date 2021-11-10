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НБУ установил для украинцев новый курс: сколько стоят доллар и евро

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
10 ноября, 09:27
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 ноября
Гривня продолжает укрепляться
Гривня продолжает укрепляться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 10 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,09 грн;
  • 1 евро – 30,21 грн;
  • 1 злотый – 6,58 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

Курс доллара в цене никак не изменился, а евро – снизился на 1 копейку. Злотый подешевел на 1 копейку, а рубль – на 3 копейки.

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Как поменялся курс доллара и евро на межбанке

  • 2 ноября доллар в покупке и продаже никак не изменился в цене. К завершению торгов он стоил 26,07/26,09 грн (покупка/продажа).
  • Евро также подорожал на 6 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,25/30,27 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака" доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
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