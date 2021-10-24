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Долларовая аномалия: что творится с курсом?

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
24 октября, 06:15
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Эксперты не исключают, что начинается девальвация гривни
/ Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Рабочая шестидневка оказалась интересной для тех, кого волнует, куда пойдет курс доллара: первые три дня он привычно падал, но с четверга начался рост. Что это – очередные ситуативные колебания, связанные с перекосом спроса и предложения на межбанке – или нисходящий тренд таки сменился на восходящий?

Что происходит на валютном рынке, и куда пойдет курс доллара к концу октября, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

После четырех выходных дней доллар привычно продолжил слабеть: за понедельник-среду его курс снизился еще на 12 коп. в наличной продаже (до 26,35 грн/доллар) и на 10 коп. в наличной покупке (до 26,18 грн/доллар). Но с четверга тренд поменялся: курс доллара пошел верх и к пятнице было уже 26,43 в продаже (+8 коп.) и 26,23 в покупке (+5 коп.).

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Сузившийся к среде до 17 коп. спред (разница между курсами покупки и продажи) расширился до 20 коп. Это свидетельствовало, что банкиры ожидают дальнейшего роста курса, поэтому продают валюту дорого, но пока скупают подешевке. В рабочую субботу курс стабилизировался, спред сохранился.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 26,28 грн (на 5 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 26,32 грн (на 4 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,40 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,20.

Нацбанк после выходных с понедельника по пятницу укреплял гривню: ее курс вырос на 14 коп., с 26,34 до 26,20 грн/доллар. Но к субботе гривня ослабела до 26,29 грн/доллар. На понедельник, 25 октября, регулятор сохранил курс 26,29 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Большинство экспертов оценивают очередное укрепление доллара как ситуативное, но есть и другое мнение.

По словам Александра Охрименко, рост курса доллара вызван увеличением спроса на валюту после длинных выходных, которое проявилось ближе к концу недели, а также тем, что Нацбанк активно выкупал доллары для пополнения золотовалютных резервов.

Олег Пендзин напомнил, что в минувший вторник аукцион Минфина по продаже ценных бумаг принес только 2,1 млрд грн, а нерезиденты продолжают от них избавляться, скупая валюту, пока доллар дешевый. Наконец, Нацбанк не увеличил, как предполагалось, учетную ставку по гривне, сохранив ее на уровне 8,5% годовых, что тоже не укрепило нацвалюту.

Максим Орыщак добавил, что в октябре не было и нет фундаментальных причин для девальвации гривни.

"Валюты развивающихся стран в целом не получают сигналов для падения, и гривня, в частности, тоже", – утверждает он.

А вот Андрей Шевчишин полагает, что разворот тренда стал реакцией рынка на новости по учетной ставке, в результате чего курс вернулся к отметкам начала недели.

"Игроки ожидали смены тенденции, поэтому сохранение учетной ставки дало импульс как к покупкам валюты, так и к удерживанию валюты продавцами", – анализирует эксперт.

При этом нерезиденты продолжают выходить из украинских ОВГЗ, отток с начала октября составил 1,8 млрд грн (около 2% портфеля), за последние 4 месяца – 13,7 млрд грн (около 7%), что увеличивает спрос на валюту.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разошлись.

Все, кроме Андрея Шевчишина, ожидают либо стабильности курса гривни, либо ее дальнейшего укрепления.

По прогнозу Максима Орыщака, с 25 по 31 октября курс продажи доллара будет стремиться к уровню в 26 гривень.

"Средние оценки курса продажи наличного доллара оптимистичные и обусловлены стабильностью притока денежных средств от экономической деятельности в Украине, налоговой амнистией, готовностью НБУ повышать ставку в будущем году, отсутствием спроса на валюту в стране, – аргументировал эксперт. – Как позитивный фактор для гривни учитываем рекордный сбор раннего урожая в текущем году, а также ожидания высоких показателей для других сельхозкультур. Поэтому укрепление гривни до уровня 25,8 грн/доллар в перспективе на ноябрь-декабрь учитывать стоит".

По мнению Александра Охрименко, до конца октября сохранится стабильность наличного курса в коридоре 26,3-26,5 грн/доллар в продаже.

Олег Пендзин добавил, что на днях глава НБУ Кирилл Шевченко акцентировал: Нацбанк будет удерживать гривню как от укрепления, так и от девальвации, поэтому к концу октября стоит ожидать около 26,5 грн в наличной продаже и около 26,3 грн/доллар – в покупке.

Андрей Шевчишин, наоборот, ожидает смены тренда с нисходящего на восходящий. То есть, доллар, по его оценке, пойдет в рост. Он будет плавным, а не стремительным, так как активизацию экономической деятельности импортеров и спрос населения на валюту сдерживает набирающая обороты очередная волна коронавируса.

"Негативом для курса остаются тяжелая эпидемиологическая ситуация, высокие цены энергоносителей и ожидания, что с началом отопсезона энерготрейдерам придется выйти на рынок для импорта газа и угля, что надавит на гривню.

В ближайшей перспективе гривня может ослабиться из-за политики НБУ – сохранение учетной ставки, активная покупка валюты на межбанке. Ждем колебания в верхней границе торгового диапазона 26,25-26,45. Можно говорить о высокой вероятности смены тренда", – высказал свое мнение Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз: гривня и в среднесрочной перспективе, как минимум, не подешевеет, поэтому гривневые вклады еще месяц останутся доходнее валютных заначек.

Олег Пендзин советует пока не менять гривню на валюту и наоборот, пока не станет понятно, будет к концу октября девальвация гривни, или нет.

Максим Орыщак также не рекомендует без крайней необходимости продавать валюту.

"Те, кто вели накопления только в долларах США, сейчас находятся в затруднительной ситуации, если им нужно менять валюту в гривню, ведь недополученная прибыль на одном долларе составляет более чем 2 гривни. В начале января 2021 года курс продажи доллара США в банках был на уровне 28,5, а сейчас 26,3 грн", – подсчитал Максим Орыщак.

А вот покупка валюты сейчас должна к концу года принести доходы, так как доллар в ноябре-декабре будет укрепляться, утверждает Андрей Шевчишин.

Что может быть с курсом доллара до конца года, рассказал финансовый аналитик Эрик Найман. Подробнее смотрите в сюжете.

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