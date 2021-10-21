Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Нацбанк не стал повышать учетную ставку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 14:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%
Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам
Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины принял решение не повышать учетную ставку и оставил ее на уровне 8,5%.

Об этом заявил глава НБУ Кирилло Шевченко на брифинге.

Реклама

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза", – говорится в сообщении.

Шевченко заявил, что Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, если в стране вырастет заболеваемость коронавирусом и введут новый локдаун. Регулятор готов к замедлению экономической активности.

Что такое учетная ставка и на что она влияет

  • Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
  • Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.
  • Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

Реклама

Кроме того, НБУ принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Цитата дня

Инновация отличает лидера от последователя.

Стив Джобс, американский предприниматель, изобретатель
Опрос
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Десять "минималок" за 20 копеек!
Какую монету искать?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять