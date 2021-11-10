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НБУ встановив для українців новий курс: скільки коштують долар та євро

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
10 листопада, 09:27
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 листопада
Гривня продовжує зміцнюватися
Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 10 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,09 грн;
  • 1 євро – 30,21 грн;
  • 1 злотий – 6,58 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

Курс долара в ціні ніяк не змінився, а євро знизився на 1 копійку. Злотий подешевшав на 1 копійку, а рубль – на 3 копійки.

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Як змінився курс долара та євро на міжбанку

  • 2 листопада долар у купівлі та продажу ніяк не змінився в ціні. До завершення торгів він коштував 26,07/26,09 грн (купівля/продаж).
  • Євро також подорожчав на 6 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,25/30,27 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що за "Індексом БігМаку" долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
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18,24
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31,89
19,47
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31,89
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32,50
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33,40
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