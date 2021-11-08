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Потрібно терміново купувати валюту? Який курс чекає на українців цього тижня

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
8 листопада, 13:22
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Експерти розповіли "Сьогодні", як локдаун в Україні впливає на курс долара
Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом
Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на локдауни в Україні ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Ще тиждень гривня міцнішатиме.

Як "Сьогодні" сказав аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, з 8 по 14 листопада середній курс продажу долара, ймовірно, коливатиметься в межах 26,2-26,45 грн.

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Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин зазначає, що поки немає великих покупців валюти, долар змушений підкоритися силі продавців через їхню перевагу на ринку.

Наразі єдиними покупцями валюти виступають:

  • критичний імпорт (нафтопродукти);
  • нерезиденти;
  • Нацбанк.

За його словами, на тижні курс буде в діапазоні 26,25-26,3 грн за долар,

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"Сильним негативом виступає складна енергетична ситуація в країні, ситуація на вугільних ТЕС дуже важка. Існують великі побоювання, що вихід газотрейдерів та імпортерів вугілля на валютний ринок може різко змінити тенденцію у сторону послаблення гривні", – каже Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Деякі українці, які інвестували у готівкову валюту, почали її здавати. Андрій Шевчишин радить купувати долари.

"Поточне зміцнення гривні – хороша можливість купити валюту, що подешевшала. Але через слабкість покупців період утримання і перебування в позиції може затягнутися. І до цього треба бути готовим", – пояснив Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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