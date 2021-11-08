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Долар та євро стрімко падають – курс НБУ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
8 листопада, 09:22
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 8 листопада
Курс долара впав на 9 копійок
Курс долара впав на 9 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 8 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,10 грн;
  • 1 євро – 30,10 грн;
  • 1 злотий – 6,54 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс долара впав на дев'ять копійок, а євро – на 18 копійок. Злотий подешевшав на чотири копійки, а російський рубль залишився на місці.

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Що буде з доларом до кінця року

Як раніше говорив керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, з кінця минулого року гривня до долара рухається в рамках сформованого торгового діапазону. За його словами, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року.

Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 грн або вище – до 27,5 грн. Євро у цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 грн чи навіть до 32,2 грн.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом із експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що згідно з "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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