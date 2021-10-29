Долар пішов на зниження. До якого курсу українцям готуватись у листопаді

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 1 листопада:
|29.10
|1.11
|Зміна
|1 долар США
|26,33 грн
|26,28 грн
|-0,05
|1 євро
|30,5 грн
|30,6 грн
|+0,10
Порівняно з курсом, що НБУ встановлював на п'ятницю, 29 жовтня, курс долара знизився на 5 копійок, а євро зріс на 10 копійок.
Що буде з курсом долара у листопаді?
Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, ймовірно, курс гривні в листопаді коливатиметься в діапазоні 26,3-27 гривень за долар США.
Далі по темі
"Головним фактором для ринку залишається слабкість покупців валюти, оскільки імпортери не проявляють активності. Зокрема, енерготрейдери, які поки не розпочався опалювальний період, сподіваються, що ціни відкотяться нижче", – каже експерт.
Однак, з іншого боку, імпортери споживчих товарів не хочуть купувати валюту та імпортувати по деяким причинам:
- через побоювання епідеміологічних обмежень;
- падіння попиту з боку населення та, відповідно, неможливості розпродати куплені товари.
Населення також не купує валюту для заощаджень, оскільки ставки низькі, а гривня зміцнюється.
У листопаді, через старт опалювального періоду, очікуємо, що на ринок вийдуть газотрейдери. Проте продавці валюти сильніші.
"По-перше, це аграрії, які отримали рекордний цьогорічний урожай. По-друге, це приплив валюти від українців з-за кордону. По-третє, висока інфляція підтримує бюджетні доходи", – каже Андрій Шевчишин.
Він очікує, що зростання економіки суттєво уповільниться за збереження високих темпів інфляції. Це має підштовхнути спекулянтів, нерезидентів та пізніше інших учасників активізуватися з покупками.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, що, за"Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%