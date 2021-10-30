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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українців чекає новий курс? Що буде з доларом до кінця року

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
30 жовтня, 16:05
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Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній розповів, що фактори тиску на долар були тимчасовими
До кінця року долар в Україні може подорожчати
До кінця року долар в Україні може подорожчати / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні 2021 року українська гривня методично відвойовувала свої позиції, а наприкінці минулого тижня взагалі опустилася до 26,20 грн за долар – це був мінімум з березня 2020 року.

Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, окрім стійкого чинника на користь гривні у вигляді покращення макроекономічної ситуації та активних підвищень ключової ставки НБУ, у жовтні на боці гривні був загальний відступ долара.

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Він зазначає, що американська валюта здавала позиції через такі короткострокові чинники, як неможливість виробляти запозичення на боргових ринках через стелю держборгу. Ця проблема вирішилася на початку жовтня. Окремо гривні допомагали високі ціни на сировинний експорт України.

"На початку місяця ми також бачили багатомісячні мінімуми щодо євро на 30,42, звідки євро трохи скоригувався до 30,70", – каже керівник EXANTE.

За його словами, з кінця минулого року гривня до долара рухається в межах торговельного діапазону, що сформувався. З липня цей рух зосереджено у нижній частині цього каналу, відбиваючи посилення попиту на гривню.

"Однак ми не очікуємо, що до кінця року ця тенденція зможе зберегтися. Фактори тиску на долар були тимчасовими, і тепер стає все більш актуальним питання виходу казначейства США на боргові ринки з величезними розміщеннями, що пилососитиме ліквідність ринку", – зазначає Володимир Позній.

Насамперед у подібних ситуаціях під тиском виявляються найслабші валюти, в ролі якої зараз є турецька ліра. Однак дуже швидко увага гравців переключається на "фіксацію прибутку" інструментів, що помітно виросли в ціні.

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Що буде з курсом долара та євро до кінця року

Як каже експерт, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року. Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро у цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2.

Однак Володимир Позній вважає, що така "перезарядка" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні, яка має високі шанси на продовження зростання завдяки жорсткій монетарній політиці та підвищеним темпам зростання світової економіки, що користується сировинними цінами та глобальним попитом на ризики.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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