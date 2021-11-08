Нужно срочно покупать валюту? Какой курс ждет украинцев на этой неделе

Эксперты рассказали "Сегодня", как локдаун в Украине влияет на курс доллара

Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на локдауны в Украине ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Еще неделю гривня будет крепчать.

Как "Сегодня" сказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, с 8 по 14 ноября средний курс продажи доллара, вероятно, будет колебаться в пределах 26,2-26,45 грн.

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В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин отмечает, что пока нет крупных покупателей валюты, доллар вынужден подчиниться силе продавцов ввиду их преобладания на рынке.

Сейчас единственными покупателями валюты выступают:

критический импорт (нефтепродукты);

нерезиденты;

Нацбанк.

По его словам, на неделе курс будет в диапазоне 26,25-26,3 грн за доллар,

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"Сильным негативом выступает сложная энергетическая ситуация в стране, ситуация на угольных ТЭС очень тяжелая. Существуют большие опасения, что выход газотрейдеров и импортеров угля на валютный рынок может резко изменить тенденцию в сторону ослабления гривни", – говорит Андрей Шевчинин.

Продавать или покупать валюту

Некоторые украинцы, инвестировавшие в наличную валюту, стали ее сдавать. Андрей Шевчишин советует покупать доллары.

"Текущее укрепление гривни – хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но ввиду слабости покупателей период удержания и нахождения в позиции может затянуться. И к этому надо быть готовым", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.