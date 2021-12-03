НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом 6 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 6 декабря:
|3.12
|6.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,29 грн
|27,30 грн
|+0,01
|1 евро
|30,94 грн
|30,82 грн
|-0,08
По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 3 декабря, доллар подорожал на одну копейку, а евро – на восемь копеек упал.
Что с курсом?
В Нацбанке объяснили, что на падение гривны повлияло напряжение на границе Украины. Речь идет о военной угрозе со стороны Российской Федерации, которая может планировать очередное вторжение.
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Из-за возможных угроз, инвесторы активно выводят прибыль из ОВГЗ и забирают инвестиции из Украины.
Гривню ослабляет и энергетическая отрасль, закупающая заграничный уголь, также нуждающийся в валютных ресурсах.
Кроме того, экспортеры уменьшили активность на рынке и сократили выручку, а также завершили уплату квартальных налогов.
"Сегодня" также разбирались, какие факторы ударят по курсу доллара перед новым годом и писали, ждать ли украинцам дальнейшего повышения стоимости кредитов.