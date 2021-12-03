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НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом 6 декабря

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
3 декабря, 17:05
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 6 декабря
Доллар подорожал на одну копейку
Доллар подорожал на одну копейку / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 6 декабря:

3.126.12Изменение
1 доллар США27,29 грн27,30 грн+0,01
1 евро30,94 грн30,82 грн-0,08

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 3 декабря, доллар подорожал на одну копейку, а евро – на восемь копеек упал.

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Что с курсом?

В Нацбанке объяснили, что на падение гривны повлияло напряжение на границе Украины. Речь идет о военной угрозе со стороны Российской Федерации, которая может планировать очередное вторжение.

Из-за возможных угроз, инвесторы активно выводят прибыль из ОВГЗ и забирают инвестиции из Украины.

Гривню ослабляет и энергетическая отрасль, закупающая заграничный уголь, также нуждающийся в валютных ресурсах.

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Кроме того, экспортеры уменьшили активность на рынке и сократили выручку, а также завершили уплату квартальных налогов.

"Сегодня" также разбирались, какие факторы ударят по курсу доллара перед новым годом и писали, ждать ли украинцам дальнейшего повышения стоимости кредитов.

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