Нацбанк ослабит валютные ограничения — как это повлияет на каждого украинца

Ситуация сейчас не столь плачевна, какой была в начале войны из-за массовой паники

Доллар официальный и на черном рынке мало чем отличается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Разница между официальным курсом в Украине и стоимостью валюты на черном рынке пока не так велика, какой была в начале войны. Сейчас она постепенно уменьшается. Поскольку ситуация постепенно стабилизируется, Нацбанк планирует ослабить некоторые ограничения.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

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Напомним, что 24 февраля (с начала полномасштабной войны на территории Украины) НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. По словам Кирилла Шевченко, если в начале войны мы видели в обменниках, что курс колебался на уровне около 40 грн за доллар, то сегодня средний курс на наличном рынке — 31,63-32,05.

Это не очень широкий спред и это нас радует. Я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим некоторые послабления по поводу валютообменных операций. В принципе, мы уже их делаем, — заметил глава Нацбанка.

Он также добавил, что в Украине расширили список трансграничных переводов для волонтеров и сократили предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. В дальнейшем Нацбанк планирует смягчать свои ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы.

Что будет с курсом после войны?

Несмотря на войну, Национальному банку Украины удалось удержать курс гривни к доллару на приемлемом уровне. Все благодаря своевременным и оперативным мероприятиям.

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Каким будет курс валют после войны будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможности осуществлять валютные интервенции. Ожидаемо длительное время будут оставаться строгие ограничения.

Будут и ограничение на движение капитала:

выплаты дивидендов и процентов;

возврат прямых и портфельных инвестиций;

денежные переводы.

Иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объема помощи международных партнеров Украины.

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Раньше мы рассказывали, стоит ли украинцам покупать валюту за рубежом.

Также мы подробно описывали схему покупки доллара в Приват24.