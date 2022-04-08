Нацбанк послабить валютні обмеження — як це вплине на кожного українця

Ситуація зараз не така плачевна, якою була на початку війни через масову паніку

Долар офіційний та на чорному ринку мало чим відрізняється / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Різниця між офіційним курсом в Україні і вартістю валюти на чорному ринку не така велика, якою була на початку війни. Наразі вона поволі зменшується. Оскільки ситуація поволі стабілізується, Нацбанк планує ослабити деякі обмеження.

Про це в інтервʼю "Економічній правді" розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

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Нагадаємо, що 24 лютого (з початку повномасштабної війни на території України) НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн. За словами Кирила Шевченка, якщо на початку війни ми бачили в обмінниках, що курс коливався на рівні близько 40 грн за долар, то сьогодні середній курс по готівковому ринку 31,63-32,05.

Це не дуже широкий спред і це нас тішить. Я думаю, що найближчим часом ми розглянемо деякі послаблення саме щодо валютообмінних операцій. В принципі ми вже їх робимо, — зауважив голова Нацбанку.

Він також додав, що в Україні розширили перелік транскордонних переказів для волонтерів та скоротили граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. В подальшому Нацбанк планує помʼякшувати свої обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи.

Що буде з курсом після війни?

Попри війну, Національному банку України вдалося втримати курс гривні до долара на прийнятному рівні. Усе завдяки вчасним та оперативним заходам.

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Яким буде курс валют після війни залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.

Будуть і обмеження на рух капіталу:

виплати дивідендів та процентів;

повернення прямих та портфельних інвестицій;

грошові перекази.

Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.

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