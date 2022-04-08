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Нацбанк послабить валютні обмеження — як це вплине на кожного українця

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 11:52
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Ситуація зараз не така плачевна, якою була на початку війни через масову паніку
Долар офіційний та на чорному ринку мало чим відрізняється
Долар офіційний та на чорному ринку мало чим відрізняється / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Різниця між офіційним курсом в Україні і вартістю валюти на чорному ринку не така велика, якою була на початку війни. Наразі вона поволі зменшується. Оскільки ситуація поволі стабілізується, Нацбанк планує ослабити деякі обмеження.

Про це в інтервʼю "Економічній правді" розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

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Нагадаємо, що 24 лютого (з початку повномасштабної війни на території України) НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн. За словами Кирила Шевченка, якщо на початку війни ми бачили в обмінниках, що курс коливався на рівні близько 40 грн за долар, то сьогодні середній курс по готівковому ринку 31,63-32,05.

Це не дуже широкий спред і це нас тішить. Я думаю, що найближчим часом ми розглянемо деякі послаблення саме щодо валютообмінних операцій. В принципі ми вже їх робимо, — зауважив голова Нацбанку.

Він також додав, що в Україні розширили перелік транскордонних переказів для волонтерів та скоротили граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. В подальшому Нацбанк планує помʼякшувати свої обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи.

Що буде з курсом після війни?

Попри війну, Національному банку України вдалося втримати курс гривні до долара на прийнятному рівні. Усе завдяки вчасним та оперативним заходам.

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Яким буде курс валют після війни залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.

Будуть і обмеження на рух капіталу:

  • виплати дивідендів та процентів;
  • повернення прямих та портфельних інвестицій;
  • грошові перекази.

Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.

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Раніше ми розповідали, чи варто українцям купувати валюту за кордоном.

Також ми детально описували схему купівлі долара в Приват24.

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