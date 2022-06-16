Мошенники наживаются на украинцах с валютой: как можно незаметно потерять все доллары

Рассказываем, по каким схемам с обменом валют действуют мошенники, и как можно потерять свои сбережения

Как могут обмануть с долларами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

И до полномасштабной войны с РФ, и во время нее мошенники придумывают способы, как наживаться на людях. Это касается и долларовых сбережений.

"Сегодня" рассказывают о самых распространенных схемах, которые могут использовать при обмене валют

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Псевдообменники, сувениры и неожиданное закрытие

Одна из популярных схем – фальшивый обмен валют или обменники-однодневки. Такие учреждения создаются незаконно, на несколько дней. Чтобы привлечь клиентов, они ставят выгодный курс. Когда люди приходят менять свои доллары, то при совершении сделки кассир просто исчезает через черный ход. Так, деньги у клиентов забрали, а через несколько дней отменили аренду помещения и исчезли.

Именно поэтому следует обращать внимание на уголки покупателя с документацией и разрешениями.

Многие методы мошенники используют с фальшивыми долларами. Чаще всего в большую пачку обменных купюр кассиры подбрасывают ненастоящие деньги в надежде, что клиент не будет проверять каждую банкноту.

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Также бывают случаи, когда клиенты сами сознательно или безотчетно приходят с поддельными долларами. В таком случае в обменнике могут прибегнуть к шантажу: угрожать полицией и предложить обменять деньги, но с комиссией в пользу обменника.

Ранее "Сегодня" уже писали объяснение Нацбанка, как распознать фальшивые деньги.

Бывает и такое, что в обменнике говорят клиенту: "Валюта кончилась, будет позже". Соответственно, обмен совершить невозможно, но в это время появляется человек, который предлагает обменять доллары, но уже выше стоимости. Вероятно, клиенту могут еще и подсунуть фальшивки.

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В конце концов, могут быть и разбойные нападения и грабежи. Особенно это возможно, когда человек меняет очень большую сумму. Поэтому о своей безопасности стоит позаботиться заранее.

Что скоро произойдет с долларом

Ранее валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказывал, что впервые за два десятилетия в течение этого месяца евро и доллар могут сравниться.

Так, во вторник, 14 мая, евро котировался на уровне 1,04 доллара после трехдневного падения. В целом в середине мая курс этой валюты достиг пятилетнего минимума, и в 2022 году по отношению к доллару ослаб на 8%. Это объясняют тем, что Федеральная резервная система США агрессивно усилила свою монетарную политику, в результате чего процентные ставки США стали значительно выше, чем в Европе.

Мы вместе с экспертом тоже рассказывали, как правильно хранить свои сбережения украинцам уже сейчас, и что происходит с курсом доллара в банках 16 июня.