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Как распознать фальшивые гривни – 3 шага

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 11:04
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Рассказываем, как распознать ненастоящие банкноты в несколько шагов
Как проверить подлинность денег
Как проверить подлинность денег / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня

Всегда существует опасность попасть на крючок мошенников. Сейчас много мошеннических схем существует в интернете, однако злоумышленники могут действовать и другими путями, например сбывать ненастоящие гривни.

В проекте Нацбанка Financial Literacy Ukraine рассказали, как в несколько шагов распознать фальшивые деньги.

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В каждой банкноте несколько десятков элементов защиты

Эксперты объясняют, что каждая гривна защищена почти двадцатью защитными элементами. Однако чтобы убедиться, что деньги настоящие, достаточно проверить несколько из них.

"Злоумышленники обычно рассчитывают на невнимательное отношение к деньгам и пытаются таким образом сбывать подделки гривни. В основном они имеют низкое качество и напечатаны на принтере. Поэтому будьте внимательны при расчетах", – предупреждают эксперты.

Итак, на примере 200 гривен образца 2007 года объясняем, как проверить банкноту.

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1. Сначала нужно проверить гривню на ощупь.

"Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также – рельефность изображений с лицевой стороны", – отмечают в Financial Literacy Ukraine.

2. Дальше нужно посмотреть на банкноту против света и проверить следующие элементы:

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  • водяные знаки (при рассмотрении банкноты против света становится видимым портрет Леси Украинки и графический знак гривни);
  • микротекст ленты (на защитной ленте видна надпись "200 ГРН", малый Государственный герб Украины и подчеркнуто обозначение номинала "200");
  • сквозной элемент (совмещенное изображение). При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения 200 совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

3. Измените угол наклона банкноты. Когда вы это сделаете, номинал банкноты в левом нижнем углу, напечатанный оптически-сменной краской, изменит цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

В магазинах, аптеках и т.д. могут не принять банкноту, имеющую признаки подделки. А потому если вы сомневаетесь в подлинности гривен, можно обратиться в любой банк. Он пошлет эти деньги на исследования в Национальный банк.

Исследования проводятся бесплатно.

"Если банкноты настоящие, то сумму денежных знаков, признанных настоящими, вам компенсируют. Если банкноты признаны поддельными, то они изымаются из обращения без возмещения их стоимости и передаются правоохранительным органам для проведения соответствующего расследования", – говорится в сообщении.

Как рассчитываться, чтобы не стать жертвой мошенников

Раньше мы рассказывали, что чтобы обезопасить реквизиты карты от посторонних глаз, можно рассчитываться смартфоном. Например, в магазинах можно оплатить товары с помощью Google Pay или Apple Pay.

Специалисты объясняют, что такой метод более безопасен, поскольку для осуществления оплаты с Apple Pay необходимо подтверждение Face ID (способ аутентификации через распознавание лица), Touch ID (способ аутентификации через отпечаток пальца) или пароля.

Читайте в нашем материале, как подключиться к Google Pay или Apple Pay.

Мы также писали о том, что ПриватБанк предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, и что будет с депозитами украинцев во время войны.

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