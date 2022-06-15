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Быстрее, чем все ожидали: что скоро произойдет с долларом

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 июня, 10:44
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Один из крупнейших банков США Wells Fargo спрогнозировал, что произойдет с долларом уже в течение этого месяца
Вскоре доллар может сравниться с евро
Вскоре доллар может сравниться с евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Согласно прогнозам курсы валют могут значительно измениться в ближайшее время, в частности, евро может сравниться с долларом.

Об этом рассказал валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон для Bloomberg.

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Что произойдет с валютой

Впервые за два десятилетия в течение этого месяца евро и доллар могут сравниться. Это происходит из-за все больших разрывов между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Так, во вторник, 14 мая, евро котировался на уровне 1,04 доллара после трехдневного падения. В целом в середине мая курс этой валюты достиг пятилетнего минимума, и в 2022 году по отношению к доллару ослаб на 8%. Это объясняют тем, что Федеральная резервная система США агрессивно усилила свою монетарную политику, в результате чего процентные ставки США стали значительно выше, чем в Европе.

Прогноз по усилению доллара по отношению к евро Wells Fargo делали с учетом информации, что ФРС может повысить свою ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, а это в свою очередь усилит доллар до самых высоких позиций за последние годы.

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Поэтому Нельсон отмечает, что равенство доллара и евро очень вероятны.

"Усиление доллара произошло быстрее, чем мы ожидали. По нашему мнению, вопрос паритета – это скорее вопрос "когда", чем "если", – объяснил стратег.

В издании добавляют, что инвесторы стремятся избегать рисков и вкладываться в более "безопасные" активы. И тенденция снижения курса евро к доллару будет продолжаться и дальше, поскольку облигации Минфина США становятся все прибыльнее, и инвесторы выходят из "опасных" активов.

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Что делать украинцам с долларами

Ранее "Сегодня" общались экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом по усилению позиций доллара по отношению к евро. Читайте объяснения эксперта, почему доллар таки потеснит евро.

Кущ также рассказал нам, как правильно хранить свои сбережения украинцам прямо сейчас. Эксперт говорит, что три месячных дохода семьи нужно хранить в гривнях, а остальное следует пытаться переводить в доллары. В то же время переводить все накопления в доллары не стоит даже несмотря на то, что курс может увеличиться. В такой ситуации, по словам аналитика, резкие движения не нужны.

"Сегодня" общались и с другим экспертом по поводу того, что происходит на валютном рынке в Украине и когда Нацбанк вернет плавающий курс доллара. Читайте также, что будет со стоимостью кредитов после того, как НБУ поднял учетную ставку до 25%.

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