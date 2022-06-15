Швидше, ніж всі очікували: що незабаром станеться з доларом

Один з найбільших банків США Wells Fargo спрогнозував, що станеться з доларом уже протягом цього місяця

Незабаром долар може зрівнятися з євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Згідно з прогнозами курси валют можуть значно змінитися найближчим часом, зокрема євро може зрівнятися із доларом.

Про це розповів валютний стратег американського банку Wells Fargo Ерік Нельсон для Bloomberg.

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Що станеться з валютою

Вперше за два десятиліття протягом цього місяця євро і долар можуть зрівнятися. Це відбувається через все більші розриви між процентними ставками та економічним зростанням у США і Європі.

Так, у вівторок, 14 травня, євро котирувався на рівні 1,04 долара після триденного падіння. Загалом у середині травня курс цієї валюти досяг п'ятирічного мінімуму, і в 2022 році відносно долара ослабився на 8%. Це пояснюють тим, що Федеральна резервна система США агресивно посилила свою монетарну політику, внаслідок чого відсоткові ставки США стали значно вищими, ніж у Європі.

Прогноз щодо посилення долара відносно євро Wells Fargo робили з урахуванням інформації, що ФРС може підвищити свою ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів, а це в свою чергу посилить долар до найвищих позицій за останні роки.

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Тому Нельсон наголошує, що рівність долара та євро є дуже імовірними.

"Посилення долара відбулося швидше, ніж ми очікували. На нашу думку, питання паритету – це радше питання "коли", ніж "якщо", – пояснив стратег.

У виданні додають, що інвестори прагнуть уникати ризиків та вкладатися в "безпечніші" активи. І тенденція зниження курсу євро до долара буде продовжуватися і далі, оскільки облігації Мінфіну США стають все більш прибутковими, і інвестори виходять із "небезпечних" активів.

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Що робити українцям з доларами

Раніше "Сьогодні" спілкувалися економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем щодо посилення позицій долара відносно євро. Читайте пояснення експерта, чому долар таки потіснить євро.

Кущ також розповів нам, як правильно зберігати свої заощадження українцям просто зараз. Експерт каже, що три місячні доходи сім'ї потрібно зберігати у гривнях, а решту слід намагатися переводити в долари. Водночас переводити всі накопичення у долари не варто навіть попри те, що курс може зрости. У такій ситуації, за словами аналітика, різкі рухи не потрібні.

"Сьогодні" спілкувалися і з іншим експертом щодо того, що відбувається на валютному ринку в Україні та коли Нацбанк поверне плаваючий курс долара. Читайте також, що буде з вартістю кредитів після того, як НБУ підняв облікову ставку до 25%.