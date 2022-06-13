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Замороженный доллар начал вредить? Когда НБУ отпустит курс

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 12:27
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Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке в Украине и когда Нацбанк вернет плавающий курс доллара
Когда НБУ разморозит доллар
Когда НБУ разморозит доллар / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Украина продолжает получать международную помощь, помогающую удерживать стабильность финансовой системы. В то же время резервы нашей страны не столь велики и они постоянно иссякают, и фиксированный курс доллара начинает уже приносить больше вреда, чем пользы.

Об этом заявил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Эксперт рассказал "Сегодня", когда же Нацбанк разморозит официальный курс гривни к доллару США.

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В четверг, 9 июня, Украина и Всемирный банк подписали соглашение о передаче нашему государству 1,5 млрд долларов США. Эти деньги пойдут на выплаты работникам бюджетной сферы по программе "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

Гойлов отмечает, что эта помощь будет весомым вкладом в стабильность финансовой системы. Сейчас дефицит нашего госбюджета составляет 5 млрд долларов в месяц. В то же время, собственные источники доходов в Украине незначительны на фоне того, что нам дают международные партнеры.

По данным Госстата, потребительская инфляция в мае достигла 18% в годовом исчислении. Эксперт говорит, что решение НБУ поднять учетную ставку до 25% годовых с 10% стало очень своевременным, потому что инфляция будет расти и дальше.

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В конце концов Гойлов отмечает, что политика фиксированного курса начинает наносить больше вреда, чем пользы, особенно на фоне того, что резервы нашей страны иссякают. Напомним, что официальный курс доллара в Украине зафиксирован с начала полномасштабного вторжения РФ на уровне 29,25 грн.

"В ближайшее время Нацбанк может вернуть плавающий курс гривни к доллару США. Все зависит от того, когда Кабмин возобновит налог на импорт", – отметил аналитик.

Гойлов добавил, что на наличном валютном рынке гривня к доллару США опустилась ниже уровня 35,50 грн, а евро ослаб до отметки 37,50 грн. По его словам, рост предложения доллара США и евро со стороны коммерческих банков оказывает благоприятное влияние на курс украинской национальной валюты.

Можно ли уже говорить о стабилизации курса?

Ранее "Сегодня" пообщались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущем. Он рассказал, что сейчас о стабилизации ситуации говорить еще рано. В то же время в будущем, когда экономика начнет восстанавливаться, слишком сильное укрепление гривни будет только вредить украинским экспортерам.

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"Это не на пользу экономике на этапе восстановления. Поэтому я не думаю, что в Украине возможна какая-нибудь глубокая восстановительная ревальвация", – отмечает эксперт.

По мнению аналитика, к имеющемуся сейчас курсу в ближайшие пол года может добавиться еще 15% девальвации. Осенью предположительно скачок курса состоится до 40 грн/долл.

Мы тоже рассказывали, что будет со стоимостью кредитов в Украине после того, как Нацбанк поднял учетную ставку до 25%, а также что происходит с курсом доллара на черном рынке.

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