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Шахраї наживаються на українцях з валютою: як можна непомітно втратити всі долари

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 15:23
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Розповідаємо, за якими схемами з обміном валют діють шахраї, і як можна втратити свої заощадження
Як можуть обманути з доларами
Як можуть обманути з доларами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

І до повномасштабної війни з РФ, і під час неї шахраї вигадують способи, як наживатися на людях. Це стосується і доларових заощаджень.

"Сьогодні" розповідають про найпоширеніші схеми, які можуть використати при обміні валют

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Псевдообмінники, сувеніри і неочікуване закриття

Одна з популярних схем – фальшивий обмін валют або обмінники-одноденки. Такі установи створюються незаконно, на кілька днів. Щоб заохотити клієнтів, вони ставлять вигідний курс. Коли люди приходять міняти свої долари, то при здійсненні операції касир просто зникає через чорний хід. Так, гроші у клієнтів забрали, а за кілька днів скасували оренду приміщення і зникли.

Саме тому варто звертати увагу на куточки покупця з документацією та дозволами.

Багато методів шахраї використовують із фальшивими доларами. Найчастіше у велику пачку обміняних купюр касири підкидають несправжні гроші в надії, що клієнт не перевірятиме кожну банкноту.

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Також бувають випадки, коли клієнти самі свідомо чи несвідомо приходять із підробленими доларами. У такому разі в обміннику можуть вдатися до шантажу: погрожувати поліцією і запропонувати таки обміняти гроші, але з комісією на користь обмінника.

Раніше "Сьогодні" вже писали пояснення Нацбанку, як розпізнати фальшиві гроші.

Буває і таке, що в обміннику кажуть клієнту: "Валюта закінчилася, буде пізніше". Відповідно, обмін зробити неможливо, але в цей час з'являється людина, яка пропонує обміняти долари, але вже за вищу вартість. Імовірно, що клієнту можуть ще й підсунути фальшивки.

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Зрештою можуть бути і розбійні напади та грабежі. Особливо це можливо, коли людина міняє дуже велику суму. Тому про свою безпеку варто подбати наперед.

Що незабаром станеться з доларом

Раніше валютний стратег американського банку Wells Fargo Ерік Нельсон розповідав, що уперше за два десятиліття протягом цього місяця євро і долар можуть зрівнятися.

Так, у вівторок, 14 травня, євро котирувався на рівні 1,04 долара після триденного падіння. Загалом у середині травня курс цієї валюти досяг п'ятирічного мінімуму, і в 2022 році відносно долара ослабився на 8%. Це пояснюють тим, що Федеральна резервна система США агресивно посилила свою монетарну політику, внаслідок чого відсоткові ставки США стали значно вищими, ніж у Європі.

Ми разом з експертом також розповідали, як правильно зберігати свої заощадження українцям уже зараз, і що відбувається з курсом долара в банках 16 червня.

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