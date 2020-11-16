Курс доллара упал до минимума за два месяца

На понедельник, 16 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,12 грн;

1 евро – 33,21 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

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По сравнению со значениями 13 ноября курс доллара упал на восемь копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. До этого "зеленый" рос в цене в течение трех дней. За неделю – с 9 по 16 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки. Доллар не падал так низко с середины сентября.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время украинцев ждут заметные колебания курса доллара из-за влияния противоречивых рыночных факторов.

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Курс евро тоже тоже вернулся к снижению и опустился на шесть копеек после падения на 13 копеек в предыдущий банковский день.

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Стоимость 10 российских рублей 16 ноября упала на шесть копеек.

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Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 12 ноября, доллар на межбанке не изменился в цене и в покупке, и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,18/28,20 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 14 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,25/33,26 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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