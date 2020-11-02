Цифра дня. Как подорожал доллар с начала года

С начала года по конец октября украинская гривня снизилась в цене по отношению к доллару США на 16,7%. Это не самый слабый результат среди валют экс-СССР – российский рубль обесценился на 22%, а белорусский – на 20,2%. За октябрь гривня подешевела на 0,5% – с 28,30 до 28,43 грн/долл. Темпы девальвации заметно снизились по сравнению с сентябрем, когда гривня потеряла в цене 3%.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По словам Иосуба, снижение курса гривни связано в первую очередь с увеличением спроса на валюту – со стороны импортеров и из-за восстановления деловой активности. При этом эксперт уверен, что рост доллара замедлится.

"Доллар в течение ноября будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн, евро – в диапазоне 32,6-34,0 грн. Евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро/доллар на мировом рынке", – считает Иосуб.

Напомним, ранее эксперт назвал причину резкого роста курса доллара в конце октября.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

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Официальный курс доллара на 2 ноября установлен на уровне 28,45 грн.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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