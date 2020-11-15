Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделю

На уходящей неделе курс наличного доллара вел себя спокойно. Он чуть колебался вокруг 28,35 грн/доллар, в итоге доллар подорожал на 2 копейки.

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Какой тренд ожидать в первую неделю ноября, выяснил сайт "Сегодня". Также мы выяснили, зачем Украине дешевая гривня.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Подорожание наличного доллара приостановилось окончательно. Итоговые за неделю плюс две копейки в продаже (до 28,38 грн/доллар), плюс три копейки в покупке (28,15) – это в пределах статистической погрешности.

Наличка торговалась намного дороже, чем курс межбанка, где безналичный доллар откатился почти до 28 грн/доллар, затем под влиянием спроса курс вырос до 28,20, а к концу рабочей недели опустился до 28,12.

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Спрэд (разница между курсами продажи и покупки ) всю неделю держался в пределах 23-25 копеек. Это говорило о том, что банки и обменники не уверены, куда пойдет курс – вверх или вниз.

Нацбанк в понедельник, 9 ноября, неожиданно укрепил курс гривни сразу на 22 копейки (до 28,14 грн/доллар) и держал его практически неизменным до пятницы, затем ослабил на 6 копеек (28,20). Но на понедельник, 16 ноября, регулятор установил курс 28,12 грн/доллар, укрепив гривню еще больше, чем неделю назад.

Главные причины изменений

Основным факторов стабильности курса гривни эксперты назвали отсутствие крупных покупателей и продавцов валюты на межбанковском рынке, что позволяло рынку самостоятельно, практически без вмешательства Нацбанка, регулировать курс. Хотя, по словам Олега Пендзина, небольшую сумму, около 60 млн долларов, регулятор на межбанке все же продал.

Но эксперты сходятся во мнении, что это временное затишье, так как на валютном рынке происходят незаметные для непосвященных процессы, которые могут внезапно изменить нынешнюю ситуацию.

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Так Александр Охрименко отметил, что курс наличного рынка сейчас существенно выше, чем безналичного. По его оценке, это связано с ростом спроса на "кэш" среди серых импортеров, которые закупают большие партии наличной валюты для закупки товаров по полулегальным схемам.

"Нацбанк, похоже, ослабил контроль за этим сегментом рынка, в итоге наличка начала больше уходить на осуществление полузаконных операций. Это может вызвать нехватку наличной валюты, рост спроса на нее и повышение курса продажи", – анализирует Александр Охрименко.

Андрея Шевчишина беспокоит что нерезиденты вторую неделю аккумулируют миллиарды гривен, от продажи украинских ОВГЗ, хотя раньше сразу покупали валюту. Если нерезиденты выйдут все на валютный рынок, это, по его мнению, может в одночасье обрушить курс.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разделились. Олег Пендзин прогнозирует с понедельника снижение курса гривни.

"Конец следующей недели снова принесет нам ослабление курса гривни до 27,70-28,80 грн/доллар", – говорит Олег Пендзин.

Александр Охрименко, наоборот, ожидает еще неделю стабильности в коридоре 28,20-28,40 грн/доллар.

Андрей Шевчишин говорит, что возможны заметные колебания курса доллара из-за влияния противоречивых рыночных факторов.

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По его прогнозу, на следующей неделе толкать курс вниз станут ежемесячные выплаты налогов бизнесом в госбюджет, под которые экспортеры начнут продавать валюту. Компенсировать это движение вниз могут нерезиденты, которые удерживают гривню после выхода из ОВГЗ, а также НБУ – с покупкой валюты.

Важным фактором, влияющим на неопределенность прогнозов, Андрей Шевчишин считает статистику заражаемости коронавирусом.

"Непонятно, как карантин выходного дня повлияет на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, спрос упадет. А значит – "отвалится" часть импортеров, что может снизить давление на курс", – пояснил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему считают более надежным хранить сбережения в валюте. Ибо вероятны перспективы опускания курса в этом году в зону 29 грн/доллар и более. Главные негативные факторы – растущий дефицит торгового баланса, дефицит госбюджета и поддержка экономики за счет эмиссии гривни.

"Пока курс доллара ниже, чем был весь последний месяц, валюту лучше покупать. Но понимать при этом, что через месяц-два вы на ее продаже не заработаете", – подвел итог Андрей Шевчишин.

Как уже сообщалось, на курсы валют влияет и рост зарплат. А в сентябре зарплаты украинцев снова пошли в рост после падения в августе, достигнув почти 12 000 гривен. По данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в сентябре на 4,8% больше, чем в августе.

Что происходило в обменниках, насколько реально было купить наличную валюту – смотрите в сюжете.

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