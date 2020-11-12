Доллар снова стал дороже, евро тоже растет: официальный курс

На пятницу, 13 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.11 13.11 Изменение 1 доллар США 28,16 грн 28,20 грн + 0,04 1 евро 33,14 грн 33,27 грн + 0,13

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос еще на четыре копейки после повышения на те же четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 6 по 13 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 16 копеек. Эксперты считают, что доллар в ближайшее время продолжит расти.

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Курс евро при этом вернулся к повышению и вырос на 13 копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день.

Аналитики ранее уже предупреждали, что падение доллара в начале ноября окажется кратковременным.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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