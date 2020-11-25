Курс доллара топчется на месте, евро заметно подорожал – НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 ноября

На четверг, 26 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.11 26.11 Изменение 1 доллар США 28,37 грн 28,38 грн + 0,01 1 евро 33,68 грн 33,78 грн + 0,10

Реклама

По сравнению со значениями 26 ноября курс доллара вырос на копейку после того, как практически не изменился в цене в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 19 по 26 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 25 копеек.

Ранее аналитики объяснили сайту "Сегодня", почему замер курс доллара и как долго это продлится.

Реклама

Курс евро вырос на 10 копеек после снижения на восемь копеек днем ранее.

Читайте также: "Март не повторится": в НБУ уверены, что гривня выдержит полный локдаун

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама