Доллар перестал расти в цене: официальный курс

На среду, 25 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,37 грн;

1 евро – 33,68 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара практически не изменился после роста на копейку в предыдущий банковский день. До этого "зеленый" в течение нескольких дней существенно повышался в цене.

В целом за последнюю неделю — с 18 по 25 ноября — гривня ослабла по отношению к американской валюте на 26 копеек. И, как считают аналитики, в ближайшее время доллар станет еще дороже.

Курс евро снизился на восемь копеек после скачка на 13 копеек вверх, до рекорда с 2018 года, днем ранее. Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в 2021 году евро будет дешеветь к доллару, и не исключает, что соотношение достигнет 1,38-1,40.

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Стоимость 10 российских рублей 25 ноября снизилась на копейку.

В тренде Евро в Украине бьет трехлетние рекорды, доллар тоже растет в цене

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 24 ноября, доллар на межбанке снизился на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,34/28,36 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,63/33,64 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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