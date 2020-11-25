Доллар в Украине перестал дорожать. Как долго это продлится?

Курс доллара в Украине за неделю взлетел на 26 копеек, но сейчас его рост неожиданно притормозил. Однако расслабляться украинцам не следует – гривня уже очень скоро может вернуться к заметному падению. Уже до конца недели курс доллара может вырасти с 28,35-28,37 гривни до 28,46 гривни. А в дальнейшем курс будет зависеть от ситуации с коронавирусом и сотрудничества Украины и МВФ – эти факторы могут обвалить гривню и до 29 грн/долл.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали рыночные аналитики.
Почему доллар перестал расти?
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Максим Пархоменко
аналитик "Альпари"
Рынок стабилизировался и нашел свою среднюю цену. Помогает в этом, также снижение доллара на мировом рынке к основным мировым валютным парам. И если другие валюты укрепляются в цене, то гривня просто замедлила свое падение взяв временную передышку.
Андрей Гойлов
аналитик RoboForex
Рынок стабилизировался и нашел свою среднюю цену. Помогает в этом, также снижение доллара на мировом рынке к основным мировым валютным парам. И если другие валюты укрепляются в цене, то гривна просто замедлила свое падение взяв временную передышку.
Что будет с курсом дальше?
Андрей Шевчишин
руководитель отдела аналитики ГК Forex Club
Экономическая и эпидемиологическая ситуации в Украине остаются сложными, что в итоге приведет к ослаблению гривни, в том числе, учитывая отсутствие сотрудничества с МВФ. Если в стране будет введен жесткий карантин, то до его окончания ситуация стабилизируется, и по мере выхода из карантина курс гривни начнет ослабляться.
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Максим Пархоменко
аналитик "Альпари"
За счет эмиссии доллара в США, его курс продолжит падать и дальше. В связи с этим многие инвесторы, пытаясь сохранить активы, переводят их в другие регионы. Зачастую это развивающиеся рынки. Но Украина остается за бортом этого процесса. В этом году после заявлений о "пирамиде ОВГЗ" и последующей девальвации курса нам никто не дает денег. А условия (процентные ставки), при которых готовы давать, – в разы хуже прошлого года. Вторая волна пандемии продолжает накрывать страну, это означает, что ведения локдауна – вопрос времени. Из-за этого (и без поддержки МВФ) отсутствие внешних инвесторов и желание правительства включить печатный станок будет толкать курс в сторону 29 грн/долл.
Андрей Гойлов
аналитик RoboForex
В США 26 ноября – выходной день, поэтому межбанк будет функционировать в режиме поставки оплаченной валюты на следующий день. По этой причине 25 ноября мы ожидаем повышенной торговой активности всех участников рынка. Курс гривни будет зависеть от спроса на валюту со стороны нерезидентов. Если они выйдут на рынок, то доллар может существенно укрепиться. По мнению советника главы Офиса президента Тимофея Милованова, получить транш от МВФ в этом году не получится. Украина может лишь принять миссию Фонда и согласовать план сотрудничества на 2021 год. Любой позитив в переговорах с МВФ благоприятно повлияет на рынки и настроения инвесторов, но пока что Украина может рассчитывать лишь на собственные резервы. До конца недели по курсу доллара ожидаю дальнейшего роста к уровню 28,45 грн, европейская валюта будет укрепляться до 33,75 грн.
Напомним, ранее аналитики подробно объясняли, почему доллар падает с пьедестала главной мировой валюты.
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Андрей Шевчишин
руководитель отдела аналитики ГК Forex Club
Доллар перестал расти, так как импортеры, опасаясь жесткого локдауна, резко снизили свою активность. При этом нерезиденты также приостановили покупку валюту, что сдерживало спрос и позволило гривне остановиться на отметках 28,3-28,4 гривни за доллар.