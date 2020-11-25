Доллар в Украине перестал дорожать. Как долго это продлится?

Курс доллара в Украине за неделю взлетел на 26 копеек, но сейчас его рост неожиданно притормозил. Однако расслабляться украинцам не следует – гривня уже очень скоро может вернуться к заметному падению. Уже до конца недели курс доллара может вырасти с 28,35-28,37 гривни до 28,46 гривни. А в дальнейшем курс будет зависеть от ситуации с коронавирусом и сотрудничества Украины и МВФ – эти факторы могут обвалить гривню и до 29 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали рыночные аналитики.

Почему доллар перестал расти?

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Что будет с курсом дальше?

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Напомним, ранее аналитики подробно объясняли, почему доллар падает с пьедестала главной мировой валюты.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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