"Март не повторится": в НБУ уверены, что гривня выдержит полный локдаун

В начале пандемии на курс больше влияла паника, чем рыночные факторы

В Украине впервые за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19. В марте, когда в страну только пришел коронавирус, статистика заболеваемости быстро привела к девальвации гривни. Но теперь такого не повторится, даже если правительство введет повторный локдаун.

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Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка (НБУ) Алексей Лупин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое – была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – сказал Лупин.

Он объяснил, что к падению гривни в марте, в частности, привела паника у нерезидентов, которые пытались оперативно закрыть свои инвестиции в Украине. Такой тактики инвесторы придерживались не только в Украине, но и во всех развивающихся странах.

В тренде Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс Нацбанка

Кроме того, сейчас доллар дешевеет по всему миру. Аналитики Citigroup даже не исключают, что американской валюте грозит обвал на 20%.

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Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

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Официальный курс доллара 19 ноября установлен на уровне 28,13 гривни. Это, к слову, сравнимо с мартовским уровнем, тогда максимальный курс составлял 28,18 гривни. Отличие заключается в том, что сейчас резкого роста доллара не наблюдается.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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