Доллару грозит обвал на 20% из-за вакцин от COVID-19 – Citigroup

Курс доллара может упасть на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.
К такому выводу пришли аналитики Citigroup, сообщает Bloomberg.
Индекс доллара уже упал примерно на 11% по сравнению с мартовским пиком. Сейчас валюта оказалась под дополнительным давлением после того, как вакцина Moderna против COVID-19 оказалась эффективной в клинических испытаниях.
Такие защитные инструменты инвесторов, как иена и казначейские облигации, также потеряли в цене. Вместо этого инвесторы будут открывать длинные позиции в австралийском долларе и норвежской кроне, считают аналитики. Эти валюты привязаны к сырьевым рынкам, а именно этот сегмент первым извлечет выгоду из восстановления мировой экономики.
Еще одним ударом по американской валюте может стать политика низких ставок Федеральной резервной системы США. Инвесторы будут идти из американских активов в международные, говорят специалисты.
Напомним, вакцина Moderna – уже вторая американская вакцина от COVID-19, показавшая высокий уровень эффективности. Одна из главных особенностей Moderna – это температура, при которой может храниться препарат. Так, если разработку BioNTech нужно хранить при – 73 градусах, то Moderna – при -20. Это существенно облегчает транспортировку вакцины в другие страны.
Ранее американская фармкомпания Pfizer продала уже большую часть своей вакцины от коронавирусной инфекции, эффективность которой оценивается на уровне 90%.
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