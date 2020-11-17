Доллару грозит обвал на 20% из-за вакцин от COVID-19 – Citigroup

Курс доллара может упасть на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.

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К такому выводу пришли аналитики Citigroup, сообщает Bloomberg.

Индекс доллара уже упал примерно на 11% по сравнению с мартовским пиком. Сейчас валюта оказалась под дополнительным давлением после того, как вакцина Moderna против COVID-19 оказалась эффективной в клинических испытаниях.

Такие защитные инструменты инвесторов, как иена и казначейские облигации, также потеряли в цене. Вместо этого инвесторы будут открывать длинные позиции в австралийском долларе и норвежской кроне, считают аналитики. Эти валюты привязаны к сырьевым рынкам, а именно этот сегмент первым извлечет выгоду из восстановления мировой экономики.

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Еще одним ударом по американской валюте может стать политика низких ставок Федеральной резервной системы США. Инвесторы будут идти из американских активов в международные, говорят специалисты.

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Напомним, вакцина Moderna – уже вторая американская вакцина от COVID-19, показавшая высокий уровень эффективности. Одна из главных особенностей Moderna – это температура, при которой может храниться препарат. Так, если разработку BioNTech нужно хранить при – 73 градусах, то Moderna – при -20. Это существенно облегчает транспортировку вакцины в другие страны.

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Ранее американская фармкомпания Pfizer продала уже большую часть своей вакцины от коронавирусной инфекции, эффективность которой оценивается на уровне 90%.

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