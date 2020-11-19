В Украине снова дорожает доллар: официальный курс

На четверг, 19 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США — 28,13 грн;

1 евро — 33,36 грн;

10 российских рублей — 3,70 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на две копейки после того, как практически не изменился в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю — с 12 по 19 ноября — гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки.

Курс евро в то же время прекратил рост и снизился на четыре копейки после повышения сразу на 16 копеек днем ранее.

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Стоимость 10 российских рублей 19 ноября выросла на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 18 ноября, доллар на межбанке подорожал на четыре копейки в покупке и на пять в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,17/28,19 грн (покупка/продажа). Аналитики отмечают, что особого ажиотажа на рынке не наблюдалось.

Евровалюта упала в цене на копейку в покупке и на две — в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,38/33,39 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год — 27,20 грн;

2021 год — 28,12 грн;

2022 год — 27,96 грн;

2023-2025 годы — 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара — 30,01 грн — был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине — 35,66 грн — установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год — девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году — уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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