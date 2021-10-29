Курс доллара снизился перед выходными: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 29 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,33 грн;
- 1 евро – 30,5 грн;
- 1 злотый – 6,6 грн;
- 10 российских рублей – 3,74 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на четыре копейки, а евро – на 15 копеек. Курс злотого снизился на три копейки, а российских рублей – на две.
Что было с курсом доллара на межбанке
- 25 октября доллар подешевел на три копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,32/26,34 грн (покупка/продажа).
- Евро же подорожал на восемь копеек. К закрытию евро торговался на уровне 30,68/30,7 грн (покупка/продажа).
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали о том, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.