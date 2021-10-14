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Осенней девальвации не будет? Почему курс доллара в Украине стремительно снижается

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
14 октября, 11:20
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Вероятно, что на следующей неделе доллар США к гривне продолжит снижение
Гривня продолжает укрепляться
Гривня продолжает укрепляться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Осенняя девальвация гривни стала привычной для Украины в последние несколько лет, но в 2021 году такой закономерности не наблюдается. Украинская валюта начала стремительно укрепляться.

С чем это связано, сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Помощь от МВФ

В Украину поступили 2,70 млрд долларов США в рамках программы МВФ по преодолению экономических последствий от пандемии коронавируса. За счет этих средств было проведено самое крупное погашение евробондов в 2021 году.

Одновременно возобновлена работа миссии МВФ по согласованию транша на 1,50 млрд долларов. Эта новость успокоила нерезидентов, которые перестали активно выводить полученные от ОВГЗ дивиденды в материнские юрисдикции и тем самым оказывать давление на гривню.

Переводы от трудовых мигрантов

За первые 8 месяцев нынешнего года объем валютных поступлений от гастарбайтеров достиг отметки в 9,07 млрд долларов США – относительный рост к аналогичному периоду 2020 года составил 19,18%. Эти средства семьи гастарбайтеров тратят на территории Украины, тем самым поддерживая курс гривни и внутренний спрос.

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Благоприятная ценовая конъюнктура на товары украинского экспорта

Экспортная выручка с января по сентябрь, согласно данным ГФС Украины, выросла на 38,13% к прошлому году – до 48,49 млрд долларов США. Что характерно, импорт при этом увеличился всего на 32,74% – до 50,49 млрд долларов. Дефицит торгового баланса сократился на 31,94% и достиг 2,00 млрд долларов США. Все это благоприятно сказывается на настроениях участников рынка и позициях гривни.

Изменение политики НБУ на межбанке

Нацбанк принял решение не сдерживать укрепление украинской национальной валюты – таким образом регулятор борется с ростом потребительской инфляции. Сильная гривня выступает в данном случае стабилизатором цен на импортные товары.

Эпидемиологическая ситуация

В условиях возросшего с введением локдауна в большей части областей Украины риска заметно снижается деловая активность. По этой причине импортеры теряют на межбанке интерес к иностранным валютам и спрос на них сокращается. Предложение, в свою очередь, по этим же причинам лишь растет.

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Что будет с курсом на следующей неделе

Вероятно, что на следующей неделе доллар США к гривне продолжит снижение к уровню 26,00. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности скорректируется до отметки 30,55.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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