Доллар ушел в пике: пора от него избавляться или стоит подождать

Как правильно поступить с валютой, когда она дешевеет

/ Фото: Сегодня

На уходящей неделе доллар не просто продолжил дешеветь, а ушел в пике – не очень крутое, но заметное. Мнения финансовых аналитиков расходятся: одни не исключают, что гривню скоро девальвируют принудительно, другие – что она и дальше будет укрепляться. Что происходит на валютном рынке, и куда дальше пойдет курс доллара в октябре, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

После стабильного курса на минувшие выходные курс наличного доллара начал валиться уже с понедельника. За три дня доллар подешевел на 21 копейку, в среднем по 7 копеек в день. К пятнице падение замедлилось, и на выходные установился средний курс 26,45 грн/доллар в продаже и 26,26 – в покупке. Это на 25 копеек меньше, чем неделю назад. Спред (разница между курсами покупки и продажи) расширился на копейку в понедельник и оставался стабильным: 19-20 копеек. Последний раз доллар стоил так дешево в июне 2020 года.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 26,33 грн (на 27 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 26,35 грн (на 26 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,45 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,30.

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Нацбанк после выходных также всю неделю укреплял гривню: она отыграла у доллара 28 копеек, это более 1% стоимости. На понедельник, 11 октября, Нацбанк чуть ослабил гривню, установив курс 26,35 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что на межбанке по-прежнему преобладает предложение доллара над спросом, а Нацбанк неактивно выкупает избытки валюты в резервы, позволяя гривне укрепляться.

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По словам Александра Охрименко, экспортеры вынуждены продавать заработанную валюту для ведения хозяйственной деятельности внутри страны (уплата налогов, выплата зарплат и т. д.), а вот импортеры по-прежнему малоактивны, в основном завозят товары критического импорта, прежде всего энергоносители.

"Главная причина пассивности импортеров – угроза нового локдауна, из-за которого не будет спроса на привозные товары", – объяснил Александр Охрименко.

Эксперт также сообщил, что на наличном рынке клиенты-физлица разделились на два примерно одинаковых лагеря: одни активно сдают валюту, другие так же активно ее покупают. По данным НБУ, за сентябрь наличной валюты население сдало на 26 млн долларов больше, чем купило. В августе, наоборот, купили на 400 млн долларов больше, ожидая осеннего подорожания.

Андрей Шевчишин удивлен тем, что рынок продолжает игнорировать энергетические, эпидемиологические и политические риски.

"Нерезиденты возобновили выход из украинских гривневых ценных бумаг, за последние пять дней они снизили портфель в ОВГЗ на 1 млрд грн (на 1%). Размещение Минфином бондов во вторник оказалось слабым, нерезиденты были пассивны. Кредита МВФ в этом году не ожидаем. И при всем этом гривня укрепляется", – говорит Андрей Шевчишин.

Объяснение такому феномену предложил Олег Пендзин. Он говорит, что экономических предпосылок для укрепления гривни нет, только ситуативные. Но, по мнению, аналитика, длительное время наблюдается отсутствие согласованных действий между Нацбанком и правительством. Нацбанк укрепляет гривню, а Минфин безуспешно старается ее ослабить.

"В Нацбанке дали понять, что не станут сдерживать укрепление гривни, – отметил Олег Пендзин. – Сильная гривня плюс рост доходности украинских ОВГЗ выгодны только тем, кто в них инвестирует, прежде всего это нерезиденты. А ее небольшое ослабление идет на пользу экономике страны. Пока в убытках все: и госбюджет, и экспортер, и рядовой украинец".

Сходное мнение у Максима Орыщака.

"Оптимистичный настрой по гривне основан на том, что правительство не будет бороться с укреплением гривни. А неоднократное повышение учетной ставки Нацбанком на протяжении года сдержит падение национальной валюты", – подытожил Максим Орыщак.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты ожидают дальнейшего укрепления гривни, но с оговорками.

"Тенденция роста гривни против доллара (и евро) продолжится, – уверен Максим Орыщак. – С 11 по 17 октября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,25-26,50 грн".

С ним согласен и Андрей Шевчишин.

"В ближайшее время гривня сохраняет перспективы укрепления из-за слабости покупателей валюты. Ожидаем колебания в диапазоне 26,3-26,4 грн/доллар", – отметил эксперт.

Александр Охрименко не исключает, что к середине октября гривня укрепится в пределах 20 копеек, то есть может быть 26,25 грн/доллар в наличной продаже.

Наконец Олег Пендзин говорит, что перспективы дальнейшего курса гривни зависят от не от экономических, а от политических решений.

"Если на следующей неделе их не будет, тренд на укрепление гривни сохранится. И наоборот", – уверен Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз: гривня пока, как минимум, не подешевеет, поэтому гривневые вклады еще месяц останутся выгоднее валютных заначек.

Другие эксперты советуют инвестировать в валюту, но их долгосрочные прогнозы по поводу укрепления доллара стали осторожнее. Так, Олег Пендзин говорит, что ожидаемое сезонное укрепление доллара сдерживает не только позиция Нацбанка, но и новый рост пандемии коронавируса, поэтому выгода от его покупки ныне не столь очевидна, как казалось ранее.

Схожее мнение у Андрея Шевчишина.

"Доллар подбираем, но когда его "прорвет", уже не знаю, – говорит Андрей Шевчишин. – На мой взгляд, пружина сжимается все больше, по кулуарной информации, курс может быть даже 25-25,3 грн/доллар, как в 2019 году. Пока нет сильных покупателей валюты, отскока не будет... Поэтому ждем".

Мнение еще одного финансового аналитика о долгосрочном прогнозе курса доллара смотрите в сюжете