Украина получила $1,9 млрд от МВФ

Украина получила помощь Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд. Ранее МВФ выделил на восстановление глобальной экономики SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.
Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова в Facebook.
"Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине", – написала она.
Что такое СПЗ
Специальные права заимствования (СПЗ) – искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались.
Это платежное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы – противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.
Не является ни валютой, ни долговым обязательством. В настоящее время СДР, помимо расчетов между Фондом и его членами, используются 14 официальными организациями, так называемыми сторонними держателями СДР.
Три государства установили паритеты своих валют в СДР (в конце 80-х годов их было 11); около 10 международных и региональных организаций используют СДР в качестве счетной единицы.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Однако с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.
- вопрос наполнения валютных резервов обострится к осени, ведь в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу. Позже стало известно о решении МВФ – выделить Киеву 2,7 млрд долларов. Учитывая все вышесказанные нюансы, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.