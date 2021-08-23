Украина получила $1,9 млрд от МВФ

Украинские власти и Нацбанк уже приветствовали решение Фонда

Украина рассчитывала на транш МВФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина получила помощь Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд. Ранее МВФ выделил на восстановление глобальной экономики SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.

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Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова в Facebook.

"Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине", – написала она.

Что такое СПЗ

Специальные права заимствования (СПЗ) – искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались.

Это платежное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы – противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.

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Не является ни валютой, ни долговым обязательством. В настоящее время СДР, помимо расчетов между Фондом и его членами, используются 14 официальными организациями, так называемыми сторонними держателями СДР.

Три государства установили паритеты своих валют в СДР (в конце 80-х годов их было 11); около 10 международных и региональных организаций используют СДР в качестве счетной единицы.

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