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Україна отримала $1,9 млрд від МВФ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 серпня, 19:34
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Українська влада і Нацбанк вже привітали рішення Фонду
Україна розраховувала на транш МВФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна розраховувала на транш МВФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна отримала допомогу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,9 млрд. Раніше МВФ виділив на відновлення глобальної економіки SDR- 650 млрд доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.

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Про це повідомила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в Facebook.

"Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні", – написала вона.

Що таке СПЗ

Спеціальні права запозичення (СПЗ) – штучний резервний і платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом (МВФ). Має тільки безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках. Банкноти не випускалися.

Це платіжний засіб було створено МВФ в 1969 році як додаток до існуючих резервних активів країн-членів. Основна мета створення: подолання парадоксу Триффіна в рамках Бреттон-Вудської валютної системи – протиріччя між міжнародним характером використання і національною природою валют.

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Чи не є ні валютою, ні борговим зобов'язанням. В даний час СДР, крім розрахунків між Фондом та його членами, використовуються 14 офіційними організаціями, так званими сторонніми власниками СДР.

Три держави встановили паритети своїх валют в СДР (в кінці 80-х років їх було 11); близько 10 міжнародних і регіональних організацій використовують СДР як рахункова одиниця.

Раніше ми писали:

  • Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті. Отже, обсяг валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів. Однак з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.
  • питання наповнення валютних резервів загостриться до осені, адже у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом. Пізніше стало відомо про рішення МВФ – виділити Києву 2,7 млрд доларів. З огляду на все вищезазначені нюанси, багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.

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