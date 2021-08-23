Україна отримала $1,9 млрд від МВФ

Українська влада і Нацбанк вже привітали рішення Фонду

Україна розраховувала на транш МВФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна отримала допомогу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,9 млрд. Раніше МВФ виділив на відновлення глобальної економіки SDR- 650 млрд доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.

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Про це повідомила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в Facebook.

"Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні", – написала вона.

Що таке СПЗ

Спеціальні права запозичення (СПЗ) – штучний резервний і платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом (МВФ). Має тільки безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках. Банкноти не випускалися.

Це платіжний засіб було створено МВФ в 1969 році як додаток до існуючих резервних активів країн-членів. Основна мета створення: подолання парадоксу Триффіна в рамках Бреттон-Вудської валютної системи – протиріччя між міжнародним характером використання і національною природою валют.

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Чи не є ні валютою, ні борговим зобов'язанням. В даний час СДР, крім розрахунків між Фондом та його членами, використовуються 14 офіційними організаціями, так званими сторонніми власниками СДР.

Три держави встановили паритети своїх валют в СДР (в кінці 80-х років їх було 11); близько 10 міжнародних і регіональних організацій використовують СДР як рахункова одиниця.

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