Осінньої девальвації не буде? Чому курс долара в Україні стрімко знижується

Ймовірно, що наступного тижня долар США до гривні продовжить зниження

Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Осіння девальвація гривні стала звичною для України в останні кілька років, але в 2021 році такої закономірності не спостерігається. Українська валюта почала стрімко зміцнюватися.

З чим це пов'язано, сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Допомога від МВФ

В Україну надійшли 2,70 млрд доларів США в рамках програми МВФ щодо подолання економічних наслідків від пандемії коронавірусу. За рахунок цих коштів було проведено найбільше погашення євробондів у 2021 році.

Одночасно відновлено роботу місії МВФ за погодженням траншу на 1,50 млрд доларів. Ця новина заспокоїла нерезидентів, які перестали активно виводити отримані від ОВДП дивіденди в материнські юрисдикції і тим самим чинити тиск на гривню.

Перекази від трудових мігрантів

За перші 8 місяців нинішнього року обсяг валютних надходжень від гастарбайтерів досяг позначки в 9,07 млрд доларів США – відносне зростання до аналогічного періоду 2020 року склав 19,18%. Ці кошти родини заробітчан витрачають на території України, тим самим підтримуючи курс гривні і внутрішній попит.

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Сприятлива цінова кон'юнктура на товари українського експорту

Експортна виручка з січня по вересень, згідно з даними ДФС України, зросла на 38,13% до минулого року – до 48,49 млрд доларів США. Що характерно, імпорт при цьому збільшився всього на 32,74% – до 50,49 млрд доларів. Дефіцит торгового балансу скоротився на 31,94% і досяг 2,00 млрд доларів США. Все це сприятливо позначається на настроях учасників ринку і позиціях гривні.

Зміна політики НБУ на міжбанку

Нацбанк ухвалив рішення не стримувати зміцнення української національної валюти – таким чином регулятор бореться з ростом споживчої інфляції. Сильна гривня виступає в даному випадку стабілізатором цін на імпортні товари.

Епідеміологічна ситуація

В умовах збільшеного з введенням локдауна в більшій частині областей України ризику помітно знижується ділова активність. З цієї причини імпортери втрачають на міжбанку інтерес до іноземних валют і попит на них скорочується. Пропозиція, у свою чергу, з тих же причин лише зростає.

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Що буде з курсом наступного тижня

Ймовірно, що на наступному тижні долар США до гривні продовжить зниження до рівня 26,0. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності скоректується до позначки 30,55.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, згідно з "Індексом бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.